Ломбертс: 10 лет в «Зените» — лучшие годы моей жизни!
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который покинет команду по окончании сезона, рассказал о своём решении уйти из стана петербургской команды.
Бельгийский футболист выступает за «Зенит» с 2007 года.
«Решение об уходе далось мне очень непросто. Счастлив, что защищал цвета «Зенита» столь длительное время и стал частью клуба. Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждёт. Сейчас понимаю — принял тогда лучшее решение в жизни. Россия и
Петербург — это большой, огромный город, здесь можно каждый вечер проводить
Возвращение в «Зенит» после завершения карьеры футболиста? Пока об этом даже не думаю, хочу быть дома с семьёй. Никогда не знаешь, что принесёт будущее. И потом — мне пока рано думать о таких вещах: предстоит три года играть в «Остенде», а дальше будет видно. Правда, одну вещь, касающуюся окончания карьеры, я для себя уже решил. Точно знаю, чего не хочу, — это набрать лишний вес. Поэтому собираюсь и потом поддерживать себя в хорошей форме", — цитирует Ломбертса
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