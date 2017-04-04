Бельгийский футболист выступает за «Зенит» с 2007 года.



«Решение об уходе далось мне очень непросто. Счастлив, что защищал цвета «Зенита» столь длительное время и стал частью клуба. Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждёт. Сейчас понимаю — принял тогда лучшее решение в жизни. Россия и Санкт-Петербург — мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире. До последней игры сезона осталось 50 дней. Уверен, когда в мае сяду в самолёт, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слёз. Ведь в Петербурге я провёл треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но уверен, они нахлынут. Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры «Зенита» в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже — как простой болельщик.



Петербург — это большой, огромный город, здесь можно каждый вечер проводить по-разному и очень интересно. Много раз был в Москве, тоже огромный мегаполис. Россия и Петербург навсегда останутся в моём сердце. Буду наслаждаться каждым днём в Петербурге, так как понимаю, что это будет один из последних дней в прекрасном городе.

Возвращение в «Зенит» после завершения карьеры футболиста? Пока об этом даже не думаю, хочу быть дома с семьёй. Никогда не знаешь, что принесёт будущее. И потом — мне пока рано думать о таких вещах: предстоит три года играть в «Остенде», а дальше будет видно. Правда, одну вещь, касающуюся окончания карьеры, я для себя уже решил. Точно знаю, чего не хочу, — это набрать лишний вес. Поэтому собираюсь и потом поддерживать себя в хорошей форме", — цитирует Ломбертса пресс-служба «Зенита».