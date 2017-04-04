«Спартак»: разыскивается оборона
Весной команда стала слишком много пропускать, причем на ровном месте.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче с «Оренбургом» (3:2) получила развитие тенденция, которая должна настораживать тренерский штаб и футболистов красно-белых: весной команда стала слишком много пропускать, причем на ровном месте. Этот «Спартак» сводит с ума!
Такие победы, как в понедельник, способны ввести болельщика в состояние эйфории, заставить запомнить ее на всю оставшуюся жизнь и эмоциональной волной снести в сторону самую важную суть. А суть эта такова: клуб, который бьется за чемпионство, выдавать подобные игры против крепкого, организованного, но середняка не имеет права.
И особенно удивляет оборона «Спартака», которой так восхищались осенью, а сейчас один сбой сменяет другой. Пять пропущенных мячей за четыре встречи — не так много, как скажет
Сейчас же в катастрофу для защиты превращается едва ли не каждая встреча.
Массимо Каррера все прекрасно видит и предпринимает определенные шаги. Против «Оренбурга» оборонительная линия изменилась наполовину — на скамейку отправились Ещенко и Таски, вместо них появились новичок Тигиев и засидевшийся в запасе Боккетти. Кутепов в связи с этим превратился из левого центрального в правого, освободив место левоногому итальянцу.
ТИГИЕВ — ЛУЧШИЙ ПО ОТБОРАМ.
Но болевые точки никуда не исчезли. Еще по ходу первого тайма стало казаться, что «Оренбург» сам их быстро нащупал (или вовсе имел такой изначальный план): наиболее активный прессинг на чужой половине гости разворачивали именно на краю Тигиева и Кутепова, агрессивно поддавливая их и пользуясь тем, что Самедов часто располагается слишком высоко.
Про игру новичка
ЕЩЕНКО: ПОЛЬЗА В АТАКЕ, КОШМАР В ЗАЩИТЕ.
Так почему же его заменили?
Поэтому и появился на поле Ещенко, у которого совсем другие навыки в атаке. Андрей стал гораздо качественнее взаимодействовать с хавбеками, успел выполнить три передачи в штрафную и два навеса, а последний его пас на Промеса стал голевым. Словом, с атакующей работой справился.
Но вот с оборонительной…
Но дело, конечно не, не только в правом защитнике, а в нарушившейся общей структуре. Продолжает нервничать Кутепов, который в первом тайме получил болезненное повреждение
И такими темпами «Спартак» до золота может не доехать. Остановку под названием «Оренбург» проскочили — но в следующий раз может так не повезти.
ЕВРОПЕЙСКИЙ МАТЧ ЗОБНИНА.
Игра в атаке, кстати, тоже оставляет уже не столь цельное впечатление, как осенью. Иногда кажется, что Каррера сам себя перехитрил. Например, Зе Луиш выдал очень приличный матч против «Локомотива», но сейчас оказался на лавке (или международная пауза тому виной?) и уступил место Луизу Адриану. В итоге «Спартак» остался без прежнего движения и прессинга в передней линии. У бразильца — только один удар (у африканца за 20 минут — два) и лишь 28 процентов выигранных единоборств — 5 из 18. А какая динамика в атаке у
Продолжает Каррера пока доверять Самедову, хотя кажется, что с появлением Александра в действиях
Второй — Промес, который совсем не попал в игру до перерыва, зато в нужный момент завелся и засверкал. Ведь его победному удару на 90+5-й минуте предшествовал отбор в опорной зоне, куда он оттянулся, после чего развил атаку направо и сделал рывок к штрафной.
А главный герой — Зобнин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter