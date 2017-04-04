«Спартак»: разыскивается оборона

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В матче с «Оренбургом» (3:2) получила развитие тенденция, которая должна настораживать тренерский штаб и футболистов красно-белых: весной команда стала слишком много пропускать, причем на ровном месте. Этот «Спартак» сводит с ума!

Такие победы, как в понедельник, способны ввести болельщика в состояние эйфории, заставить запомнить ее на всю оставшуюся жизнь и эмоциональной волной снести в сторону самую важную суть. А суть эта такова: клуб, который бьется за чемпионство, выдавать подобные игры против крепкого, организованного, но середняка не имеет права.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 3:2 Спартак М Оренбург

И особенно удивляет оборона «Спартака», которой так восхищались осенью, а сейчас один сбой сменяет другой. Пять пропущенных мячей за четыре встречи — не так много, как скажет кто-то, однако за первые 17 туров было всего 13, то есть меньше гола за 90 минут. А если оставить за скобками два матча-катастрофы, в Санкт-Петербурге и Самаре, где в воротах Реброва каждый раз побывало по четыре гола, то статистика станет еще более впечатляющей.

Сейчас же в катастрофу для защиты превращается едва ли не каждая встреча.

Массимо Каррера все прекрасно видит и предпринимает определенные шаги. Против «Оренбурга» оборонительная линия изменилась наполовину — на скамейку отправились Ещенко и Таски, вместо них появились новичок Тигиев и засидевшийся в запасе Боккетти. Кутепов в связи с этим превратился из левого центрального в правого, освободив место левоногому итальянцу.

ТИГИЕВ — ЛУЧШИЙ ПО ОТБОРАМ.

Но болевые точки никуда не исчезли. Еще по ходу первого тайма стало казаться, что «Оренбург» сам их быстро нащупал (или вовсе имел такой изначальный план): наиболее активный прессинг на чужой половине гости разворачивали именно на краю Тигиева и Кутепова, агрессивно поддавливая их и пользуясь тем, что Самедов часто располагается слишком высоко. Кое-какой, пусть и совсем незначительный результат это дало — несколько раз команде Роберта Евдокимова удавались острые атаки, а однажды на этом фланге возник опасный штрафной.

Про игру новичка красно-белых, перебравшегося зимой из «Анжи», довелось прочитать много разных оценок. Кто-то говорит: не справился, поэтому и был заменен во втором тайме. У кого-то суждения совсем другие. На самом деле, что касается первой половины матча и исключительно оборонительных действий, Георгий оказался неплох. Однажды пустил за спину мяч, оказавшись против двух соперников, но в остальном отнял и вынес почти всё: согласно статистике InStat, взял верх в 10 единоборствах из 14, четыре удачных отбора из пяти (больше всех в команде), семь перехватов, восемь подборов и только две потери при 85-процентной точности передач.

ЕЩЕНКО: ПОЛЬЗА В АТАКЕ, КОШМАР В ЗАЩИТЕ.

Так почему же его заменили? Во-первых, здесь стоит принять во внимание такое понятие, как игровой тонус, который Тигиеву еще нужно набирать. Во-вторых, второй тайм Георгий начал неважно — с неточного паса на чужой половине поля и опасной потери около своих ворот, которая стоила команде неприятного момента. В-третьих, на каком-то отрезке еще до перерыва «Спартак» стал действовать слишком узко: Самедов сваливался в центр, Тигиев активно вперед не лез, и зона правой бровки пустовала.

Поэтому и появился на поле Ещенко, у которого совсем другие навыки в атаке. Андрей стал гораздо качественнее взаимодействовать с хавбеками, успел выполнить три передачи в штрафную и два навеса, а последний его пас на Промеса стал голевым. Словом, с атакующей работой справился.

Но вот с оборонительной… Из-под него пришли оба гола оренбургской команды — в первом случае Ещенко дважды неудачно вступал в отбор и в итоге позволил оппоненту нанести дальний удар, во втором не смог агрессивно накрыть выстрел Полуяхтова. Статистика по единоборствам также красноречива — лишь два удачных из семи (29 процентов).

Но дело, конечно не, не только в правом защитнике, а в нарушившейся общей структуре. Продолжает нервничать Кутепов, который в первом тайме получил болезненное повреждение из-за того, что слишком долго замахивался и перекладывал мяч под другую ногу перед выносом. В предыдущих матчах голы приходили также из-за обрезов Комбарова и срезок Таски. Каждую игру поочередно кто-то выпадает, и голы соперников приходят из ниоткуда.

И такими темпами «Спартак» до золота может не доехать. Остановку под названием «Оренбург» проскочили — но в следующий раз может так не повезти.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МАТЧ ЗОБНИНА.

Игра в атаке, кстати, тоже оставляет уже не столь цельное впечатление, как осенью. Иногда кажется, что Каррера сам себя перехитрил. Например, Зе Луиш выдал очень приличный матч против «Локомотива», но сейчас оказался на лавке (или международная пауза тому виной?) и уступил место Луизу Адриану. В итоге «Спартак» остался без прежнего движения и прессинга в передней линии. У бразильца — только один удар (у африканца за 20 минут — два) и лишь 28 процентов выигранных единоборств — 5 из 18. А какая динамика в атаке у красно-белых приходит вместе с Зе Луишем, мы успели увидеть в концовке.

Продолжает Каррера пока доверять Самедову, хотя кажется, что с появлением Александра в действиях красно-белых стало меньше баланса. Но счастье команды в том, что в ней есть футболисты, которые свою работу выполняют почти всегда на сто процентов. Первый — Джано, отдавший 11 острых и обостряющих передач за матч (5 точных) — никто рядом не стоит и близко.

Второй — Промес, который совсем не попал в игру до перерыва, зато в нужный момент завелся и засверкал. Ведь его победному удару на 90+5-й минуте предшествовал отбор в опорной зоне, куда он оттянулся, после чего развил атаку направо и сделал рывок к штрафной.