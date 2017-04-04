Роман Трушечкин: «Оренбург» сыграл так, будто от этого матча зависело его спасение

— «Оренбург» сыграл так, будто от этого матча зависело его спасение. И команда, которая способна перевернуть такой матч, просто не может не спастись. Хватило бы только запала. У «Оренбурга» впереди те же девять гоночных игр, просто его гонка проходит на другом витке этого общего круга. Взгляд на позицию уральцев в лиге ставит их даже не выше, а просто в стороне от любых подозрений в простимулированной извне воле к результату на «Открытие Арене». В стороне, чтобы нам лучше был виден чистый образец команды, отчаянно бьющейся за свое место в премьер-лиге. Ведь так это и должно выглядеть, к этому и стремимся. «Оренбург» стал первой командой за сезон, которая забила «Спартаку» дальним ударом. «Оренбург» достоин аплодисментов за отважный отказ сыграть в Москве в какую-нибудь форму антифутбола.

Только забив два, гости вдруг переоделись и переобулись в какую-то бутафорскую «бразилию» с показным страданием на траве после стыков. Хотя и тут их нельзя винить, поскольку Воробьев действительно серьезно повредил ногу. Но в целом это стремление затянуть время в концовке было как неуместная фальшивая нота в концовке хорошего исполнения, и это именно «Оренбург» обеспечил «Спартак» запасом времени для победной развязки.