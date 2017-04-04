Роман Трушечкин: «Оренбург» сыграл так, будто от этого матча зависело его спасение
Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин отметил игру «Оренбурга» в гостевом матче 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3).
— «Оренбург» сыграл так, будто от этого матча зависело его спасение. И команда, которая способна перевернуть такой матч, просто не может не спастись. Хватило бы только запала. У «Оренбурга» впереди те же девять гоночных игр, просто его гонка проходит на другом витке этого общего круга. Взгляд на позицию уральцев в лиге ставит их даже не выше, а просто в стороне от любых подозрений в простимулированной извне воле к результату на «Открытие Арене». В стороне, чтобы нам лучше был виден чистый образец команды, отчаянно бьющейся за свое место в
Только забив два, гости вдруг переоделись и переобулись в
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