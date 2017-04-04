ФК «Спартак» в следующем сезоне намерен открыть филиал клубной академии в Китае
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Спартак» в следующем сезоне планирует открыть клубный офис и филиал своей академии в Китае. Об этом ТАСС рассказал
вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
«В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию», — отметил Измайлов.
«Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», — добавил
«Спартак» после 21 тура лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей на шесть очков.
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