О хорошем и плохом. Михаил Борзыкин — о «Спартаке»
Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Спартак» — «Оренбург».
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Некоторые эксперты утверждают, что «Спартак» станет чемпионом. Другие с этим не соглашаются. Наверное, все дело в том, что одни смотрят в турнирную таблицу, а другие — в календарь. Есть еще игра. Но по ее качеству мнения тоже расходятся. Если делать акцент на атаке, то да, есть в ней
«Спартак» обыграл «Оренбург» — 3:2. Дома. Умудрившись пропустить два гола за две минуты. К слову, вот когда было бы интересно послушать и про характер, и про чемпионский фарт.
«Спартак» — команда разбалансированная. И ее будущее зависит от того, что перевесит — плюсы или минусы.
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Поскольку Промес все же забил на пятой добавленной минуте, начнем с хорошего.
1. Атакующая игра не просто есть, она прогрессирует. 21% брака в передачах — это нормально, учитывая прессинг «Оренбурга». Когда тебя встречают двое, один из которых не прочь зарядить в кость, быть точным непросто. Зато стало больше умных комбинаций — в
2. «Спартак» показал себя командой разноплановой: в первом тайме — позиционные атаки, во втором — контратаки. В обоих случаях команда знала, что делать. Во втором тайме, когда игра раскрылась, понравилось то, как игроки используют территорию. Да, был некий хаос после тех самых двух минут — это уже психология. Но довольно быстро собрались и в концовке провели несколько классных атак.
3. Зобнин и Ананидзе — лучшие. Первый вспоминает навыки игры в роли
4. Физика. Она у «Спартака» и раньше была на уровне, а вчера
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Минусов наберется примерно столько же. Все — оборонительные.
1. Если у «Спартака» появился последний пас (Жано), то первого
2. Неумение выходить
3. Плохая организация обороны. «Оренбург» легко проникал в штрафную площадь, да еще в ней комбинировал. Было это еще при счете 1:0, когда «Спартаку» не надо было раскрываться. А сам «Спартак», как известно, такой счет любит — настолько, что порой оттягивается назад. Было это и до 1:0. И после 2:0. Команда, у которой в этом сезоне средний показатель 8 ударов за игру, по воротам
4. Поэтому проблема вовсе не в Ещенко, хотя и в нем тоже. Не ошибется Ещенко — привезет Комбаров. Или очередной мяч опасно упадет за спиной Кутепова. «Оренбург» до этого матча не забивал в гостях с начала ноября. Вот оценка качества обороны «Спартака». Среди претендентов на золото (хотя можно взять и шире — семь команд пропустили меньше) она — худшая.
Что, как и почему? Да писали уже. К чему повторяться? Прогресса вот ждали. Но нет не только прогресса, а… Впрочем, забейте. Промес! Пятая добавленная минута!..
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