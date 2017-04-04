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Некоторые эксперты утверждают, что «Спартак» станет чемпионом. Другие с этим не соглашаются. Наверное, все дело в том, что одни смотрят в турнирную таблицу, а другие — в календарь. Есть еще игра. Но по ее качеству мнения тоже расходятся. Если делать акцент на атаке, то да, есть в ней что-то чемпионское; ну, скажем так, у других точно не лучше. А вот с обороной у «Спартака» беда. Хотя кому это интересно, когда Промес забивает на пятой добавленной минуте, и крупным планом показывают красно-белое ликование. Ну, точно чемпионы! Есть характер! Есть чемпионский фарт!

«Спартак» обыграл «Оренбург» — 3:2. Дома. Умудрившись пропустить два гола за две минуты. К слову, вот когда было бы интересно послушать и про характер, и про чемпионский фарт.

«Спартак» — команда разбалансированная. И ее будущее зависит от того, что перевесит — плюсы или минусы.

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Поскольку Промес все же забил на пятой добавленной минуте, начнем с хорошего.

1. Атакующая игра не просто есть, она прогрессирует. 21% брака в передачах — это нормально, учитывая прессинг «Оренбурга». Когда тебя встречают двое, один из которых не прочь зарядить в кость, быть точным непросто. Зато стало больше умных комбинаций — в три-четыре быстрых паса, с правильными маневрами. Не просто с фланга в штрафную площадь (хотя и этого было много), а подойдя поближе и разыграв накоротке. Коллективный интеллект определенно присутствует.

2. «Спартак» показал себя командой разноплановой: в первом тайме — позиционные атаки, во втором — контратаки. В обоих случаях команда знала, что делать. Во втором тайме, когда игра раскрылась, понравилось то, как игроки используют территорию. Да, был некий хаос после тех самых двух минут — это уже психология. Но довольно быстро собрались и в концовке провели несколько классных атак.

3. Зобнин и Ананидзе — лучшие. Первый вспоминает навыки игры в роли box-to-box и, при всем уважении к Глушакову, хочется, чтобы вспоминал и дальше. Потенциально это лучший российский игрок на этой позиции. А второй сделал четыре ключевых паса, став по этому показателю первым. Вот он, этот последний пас, о котором мы говорим с осени. И если бы не подверженность Жано травмам, эту тему можно было бы закрыть.

4. Физика. Она у «Спартака» и раньше была на уровне, а вчера прямо-таки впечатлила.

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Минусов наберется примерно столько же. Все — оборонительные.

1. Если у «Спартака» появился последний пас (Жано), то первого по-прежнему нет. У Боккетти и Кутепова точность передач составила 74% и 72% соответственно. Для защитников это ужасно. У Василия Березуцкого и Игнашевича в этом туре было по 88%.

2. Неумение выходить из-под прессинга. (Отсюда и такая точность.) На первых минутах было непонятно, кто здесь «Спартак», а кто «Оренбург». Что странно: ведь на сборах красно-белые отрабатывали комбинационный выход из обороны. Возможно, не ожидали от соперника такой прыти. Четырнадцатая команда как-никак. Пусть так. Адаптироваться не смогли. Это «Оренбург» потом сбавил обороты, поскольку применять прессинг долго нельзя. Во всяком случае, в российской премьер-лиге.

3. Плохая организация обороны. «Оренбург» легко проникал в штрафную площадь, да еще в ней комбинировал. Было это еще при счете 1:0, когда «Спартаку» не надо было раскрываться. А сам «Спартак», как известно, такой счет любит — настолько, что порой оттягивается назад. Было это и до 1:0. И после 2:0. Команда, у которой в этом сезоне средний показатель 8 ударов за игру, по воротам красно-белых нанесла 14. Вот такая оборона. Заходи хоть с центра, хоть с фланга.

4. Поэтому проблема вовсе не в Ещенко, хотя и в нем тоже. Не ошибется Ещенко — привезет Комбаров. Или очередной мяч опасно упадет за спиной Кутепова. «Оренбург» до этого матча не забивал в гостях с начала ноября. Вот оценка качества обороны «Спартака». Среди претендентов на золото (хотя можно взять и шире — семь команд пропустили меньше) она — худшая.

Что, как и почему? Да писали уже. К чему повторяться? Прогресса вот ждали. Но нет не только прогресса, а… Впрочем, забейте. Промес! Пятая добавленная минута!..