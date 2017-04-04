Червиченко считает, что после завершения сезона Бердыев покинет «Ростов»

«Боюсь, начало концу уже положено. Думаю, после завершения сезона Бердыев уйдет, потому что нельзя вечно творить чудеса. Сейчас Курбан Бекиевич вынужден создавать команду практически из ничего. Его с удовольствием примут на самых шикарных условиях многие клубы РФПЛ. Теперь все поняли, что Бердыев из любой команды способен сделать конфетку», — передает слова эксперта RT.

В минувшем сезоне Бердыев привел «Ростов» к серебру чемпионата России. В этом году команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.