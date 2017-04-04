Характер Промеса, шоу Дзюбы, крушение Казани. Рейтинг «СЭ»

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РЕЙТИНГ «СЭ».

ИГНАШЕВИЧ.

37-летний защитник ЦСКА вышел на замену вместо получившего травму Алексея Березуцкого и установил рекорд чемпионатов России по числу матчей. У него их теперь 457. На один больше, чем у Сергея Семака. Достижение поистине знаковое, ведь в ближайшие годы никто его не улучшит. К слову, в сборной России Игнашевич — тоже главный гвардеец.

ФАРФАН.

Сергею Семаку 21-й тур принес не только потерю рекорда, но и первую неудачу в роли главного тренера. Его «Уфа» впервые пропустила и проиграла. Обидчиком тренера-дебютанта стал опытнейший Юрий Семин. А единственный гол «Локо» забил Джефферсон Фарфан. Новичок звездный, но многие были уверены, что все свои лучшие матчи перуанец уже давно провел — за ПСВ и «Шальке». Не тут-то было!

ФАНАТЫ СПАРТАКА.

Заключительный матч тура между «Спартаком» и «Оренбургом» начинался в тяжелой обстановке. Перед стартовым свистком команды и трибуны почтили минутой молчания память Валерия Глушакова и жертв теракта в Санкт-Петербурге. «Зенит» — ключевой преследователь красно-белых в борьбе за титул, но в такой момент спортивная вражда скромно отошла в тень: спартаковские фанаты вывесили баннер в знак солидарности с городом на Неве и на несколько минут полностью отказались от любой звуковой поддержки своей команды.

ВИТИНЬЮ.

«Каким вернется Витинью?» — этот вопрос беспокоил болельщиков ЦСКА всю зиму. Два года в бразильской аренде могли сложиться для игрока сколь угодно успешно, но если бы он не хотел выступать в России, это было бы сразу заметно. К счастью, Витинью хочет. И доказывает это ярким футболом в красно-синей футболке. Если запал не исчезнет, то очень скоро бразилец станет настоящим лидером команды.

ДЗЮБА.

Автором самой горячей цитаты тура стал Артем Дзюба. Форвард, едва вернувшись в строй после травмы, которая помешала ему помочь сборной, забил победный мяч «Рубину» и на правах героя дня выдал мощную тираду в адрес критиков:

— У нас любят обсуждать футболистов, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, — кто дерево, кто полено… Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. Все во всем профессионалы. Хотя с дивана через раз встают — и то спотыкаются.

Многим слова Дзюбы показались неуместными, но лучше уж такие вот откровения, вызывающие эмоцию, чем банальные усыпляющие интервью. Жаль, таких, как Дзюба, у нас мало.

ПУСТОЙ СТАДИОН В КАЗАНИ.

Нападающий «Зенита» произносил свои слова о тех, кто не может отойти от телевизора, имея для этого все основания. Ведь на трибунах шикарной «Казань Арены» зрителей практически не было! 10 тысяч человек на 45-тысячном стадионе в миллионном городе на матче с претендентом на золото — это крайне низкая посещаемость, оправданий которой быть не может.

ЗОБНИН И ПРОМЕС.