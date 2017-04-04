Характер Промеса, шоу Дзюбы, крушение Казани. Рейтинг «СЭ»
«СЭ» о главных фигурах и самых ярких событиях 21-го тура.
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РЕЙТИНГ «СЭ».
ИГНАШЕВИЧ.
37-летний защитник ЦСКА вышел на замену вместо получившего травму Алексея Березуцкого и установил рекорд чемпионатов России по числу матчей. У него их теперь 457. На один больше, чем у Сергея Семака. Достижение поистине знаковое, ведь в ближайшие годы никто его не улучшит. К слову, в сборной России Игнашевич — тоже главный гвардеец.
ФАРФАН.
Сергею Семаку 21-й тур принес не только потерю рекорда, но и первую неудачу в роли главного тренера. Его «Уфа» впервые пропустила и проиграла. Обидчиком
ФАНАТЫ СПАРТАКА.
Заключительный матч тура между «Спартаком» и «Оренбургом» начинался в тяжелой обстановке. Перед стартовым свистком команды и трибуны почтили минутой молчания память Валерия Глушакова и жертв теракта в
ВИТИНЬЮ.
«Каким вернется Витинью?» — этот вопрос беспокоил болельщиков ЦСКА всю зиму. Два года в бразильской аренде могли сложиться для игрока сколь угодно успешно, но если бы он не хотел выступать в России, это было бы сразу заметно. К счастью, Витинью хочет. И доказывает это ярким футболом в
ДЗЮБА.
Автором самой горячей цитаты тура стал Артем Дзюба. Форвард, едва вернувшись в строй после травмы, которая помешала ему помочь сборной, забил победный мяч «Рубину» и на правах героя дня выдал мощную тираду в адрес критиков:
— У нас любят обсуждать футболистов, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, — кто дерево, кто полено… Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. Все во всем профессионалы. Хотя с дивана через раз встают — и то спотыкаются.
Многим слова Дзюбы показались неуместными, но лучше уж такие вот откровения, вызывающие эмоцию, чем банальные усыпляющие интервью. Жаль, таких, как Дзюба, у нас мало.
ПУСТОЙ СТАДИОН В КАЗАНИ.
Нападающий «Зенита» произносил свои слова о тех, кто не может отойти от телевизора, имея для этого все основания. Ведь на трибунах шикарной «Казань Арены» зрителей практически не было! 10 тысяч человек на 45-тысячном стадионе в миллионном городе на матче с претендентом на золото — это крайне низкая посещаемость, оправданий которой быть не может.
ЗОБНИН И ПРОМЕС.
Яркую точку в туре поставил «Спартак». Сначала дублем отметился великолепный Роман Зобнин, но два гола «Оренбурга» подряд едва не лишили
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