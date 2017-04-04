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4 апреля 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки «Спартака» после победы над «Оренбургом» получили один выходной

Футболисты «Спартака» после домашней победы над «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре Премьер-Лиги получили один выходной.

Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.

«Сегодня у футболистов «Спартака» выходной. Завтра команда вернётся к тренировочному процессу и будет готовиться к матчу с «Уфой», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

После 21 тура «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая на шесть очков ЦСКА и «Зенит».

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