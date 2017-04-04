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4 апреля 2017, 13:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Психолог Гущин: При Каррере в «Спартаке» появилось сочетание силы и воли

Если спартаковцы так будут лихо расходовать эмоции, хватит ли их до конца сезона?

Если спартаковцы так будут лихо расходовать эмоции хватит ли их до конца сезона? Увеличить
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Теперь болельщики «Спартака» скажут (и будут совершенно правы): «Лучше б не было этого не засчитанного гола Боккетти!» Когда на мгновение спартаковцы подумали: «Дело сделано!» «Все пропало!» — подумали в то же самое мгновение гости. Затем судья жестом отменяет гол, и настроение хозяев переворачивается с плюс на минус, а «Оренбург», уже было похороненный, не только снова задышал, но получил второе дыхание и понесся вперед. Но все равно, если бы не удался так быстро (через 40 секунд!) чудо-удар Поповичу, «Спартак» взял бы себя в руки, преодолел массовый расслабон и не допустил бы такой нервотрепки… Но на 11-й секунде 70-й минуты матча мяч влетает в дальнюю девятину — 1:2. А на 49-й секунде 71-й минуты счет уже 2:2….

На последних секундах матча Промес забивает-таки победный гол, но в атаке этой в равной мере поучаствовал… Георгиев, который, получив мяч в центре поля, вместо того, чтобы катнуть его партнерам (слева от него неслись двое совершенно свободных), начал какую-то возню с мячом….

Сразу после финального свистка вся скамейка «Спартака», включая Массимо Карреру, в эмоциональном порыве начали прыгать друг другу на плечи… Вопрос только: если спартаковцы так будут лихо расходовать эмоции, хватит ли их до конца сезона?

А зададим-ка этот вопрос эксперту «Советского спорта» спортивному психологу Вадиму Гущину.

— Не слишком ли расточителен ли «Спартак» в плане эмоций?
— Да нет же! Возвращаемся к нашему комментарию после матча сборной против Бельгии: игроки должны знать, что могут вытягивать тяжелые матчи. Этот матч — лишнее доказательство «Спартаку», что команда может не только проигрывать на последних минутах (что с ними часто — увы! — случалось), но и на зубах вытягивать, хотя противник всей командой сзади стоит. Это очень положительный опыт. А на фоне великолепной физической подготовки господина Каррера… При итальянце в «Спартаке» появилось вот это сочетание — силы (физической) и воли. «Спартак» два этих качества и проявил. И плюс мастерство Промеса, конечно.

— Значит такое обывательское мнение, что нервные клетки не восстанавливаются…
— Тут другое. Из разряда: у победителей раны заживают быстрее. Это скорее подпитка положительными эмоциями, чем эмоциональное истощение.

— Положительных эмоций мало не бывает…
— Совершенно верно. Если бы «Спартак» этот матч не выиграл, эмоции однозначно шли бы в минус. Надо всегда понимать, какие эмоции команде переживает. В данном случае эмоции — положительные. Опыт — положительный. Это очень хорошо. Все это будет залогом следующих успешных матчей. Молодцы!

— После матча Каррера сказал: «Было вроде уже 3:0, и вдруг — 2:2. Напомнил после матча ребятам, что никогда нельзя терять концентрацию, за одну минуту ситуация может так измениться…» Однако все тренеры говорят такое игрокам сотни раз, но те, зная это, тем не менее теряют эту саму концентрацию…
— Начнем с того, что в итальянском футболе (а Каррера ведь итальянец) большое значение придают этому умению играть при 0:1. То есть, команда, пропустив гол, не должна бросаться сразу его отыгрывать, но и не должна при этом опускать руки. Надо стабилизировать свое эмоциональное состояние. Ведь переживания после гола — забитого или пропущенного, тем более не засчитанного — очень сильные. И в этой ситуации потеря концентрации очень типична. Но в команде должны быть люди — стержневые, может не лучшие игроки, но опытные, авторитетные, которые могут подстегнуть коллег, не на бровке — оттуда не докричишься! — а именно на поле. Тем более Каррере на итальянском воздействовать на команду во время матча сложно. Значит, нужны эти «дядьки- наставники»… Такие, к примеру, как Горлукович. Они должны, как говориться, дать по шапке и вернуть на землю. Но у команды должен быть еще и соответствующий опыт, а еще уверенность в себе. Если «Барселоне» не засчитывают гол, она спокойно продолжает гнуть свою линию: ничего, мы еще забьем! А для «Спартака» не засчитанный гол — трагедия. Это такой эмоциональный опыт команды, которая давно не была чемпионом. Они себя не чувствуют априори сильнее противника. От недостатка уверенности и такое сильное огорчение.

— А существуют какие-то слова — заклинания, которые должен себе говорить игрок, чтобы поскорее «спуститься на землю»?
— В теннисе, говорят: надо думать о следующем мяче. Не о том, как закончится матч, а о следующем розыгрыше. Поскорее переключиться с переживаний на процесс, на работу. Опять таки, что должен для этого сделать дядька-наставник — гаркнуть на них. Должен быть сильный внешний стимул: крик или даже встряхнуть за плечи. Может подзатыльник даже дать молодому. Во-вторых, надо сказать: «Или туда и держи этого!» Чтобы он быстро переключился с мысли «ой, нам гол не засчитали!» на свою непосредственную деятельность в защите. То есть игрок все время должен думать, что надо делать в следующий момент, надо себя заставить думать только об этом.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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