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4 апреля 2017, 13:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: События в Петербурге не повлияют на решение Кришито остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито намерен остаться в команде, несмотря на трагические события, произошедшие накануне в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал агент футболиста Андреа Д’Амико. 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Кришито находился в нескольких сотнях метров от места трагедии.

«То, что произошло вчера в Санкт-Петербурге, не повлияет на решение Кришито остаться в «Зените». Ему нравится в Питере, и он не оставит «Зенит».

«Наполи»? Это всё слухи, которые ничем не подкреплены. Единственное, что является истиной, — Кришито может продлить контракт с «Зенитом», — цитирует Д’Амико ITASportPress.

Контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2018 года.

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