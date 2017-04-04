Агент: События в Петербурге не повлияют на решение Кришито остаться в «Зените»

Об этом рассказал агент футболиста Андреа Д’Амико. 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Кришито находился в нескольких сотнях метров от места трагедии.



«То, что произошло вчера в Санкт-Петербурге, не повлияет на решение Кришито остаться в «Зените». Ему нравится в Питере, и он не оставит «Зенит».



«Наполи»? Это всё слухи, которые ничем не подкреплены. Единственное, что является истиной, — Кришито может продлить контракт с «Зенитом», — цитирует Д’Амико ITASportPress.



Контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2018 года.