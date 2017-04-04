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4 апреля 2017, 12:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ФИФА: Решение по взысканию суммы за Кариоку в пользу «Спартака» не окончательное

В ФИФА подтвердили, что комитет по статусу игроков обязал «Атлетико Минейро» выплатить «Спартаку» € 990 тыс. за трансфер Рафаэля Кариоки.

ФИФА: Решение по взысканию суммы за Кариоку в пользу Спартака не окончательное - Фото Увеличить
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Отмечается, что решение не является окончательным. Накануне стало известно, что красно-белые отсудили у «Атлетико Минейро» € 1 млн.

«Подтверждаем, что комитет по статусу игроков ФИФА рассмотрел спор между московским “Спартаком” и “Атлетико Минейро” относительно игрока Рафаэла де Соузы Перейры Кариоки.

О решении комитета стороны были уведомлены 15 марта 2017 года. В частности, комитет постановил, что “Атлетико Минейро” должен выплатить “Спартаку” € 990 тыс. Следует также отметить, что это решение не является окончательным», — сообщили в ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.

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