Прудников добрался до сборной. Символическая команда тура
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.
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Никита МЕДВЕДЕВ (1) — 6,5*. Ростов.
Уверенно провел встречу с «Краснодаром». На исходе часа ликвидировал выход один на один.
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ (1) — 6,5. Зенит.
Навесы новичка «Зенита» с фланга постоянно таили угрозу для «Рубина». Одна из таких подач привела к победному голу.
Александр МАРТЫНОВИЧ (3) — 6,5. Краснодар.
Уверенно сыграл в центре обороны и позволил соперникам создать минимальное количество голевых моментов. 71 процент выигранных единоборств — прекрасный показатель для центрального защитника.
Михаил АЛЕКСАНДРОВ (1) — 6,0. Арсенал.
Болгарин справился с непосредственными обязанностями в обороне, да еще и атаке помог — его гол в ворота «Томи» стал победным.
Тимофей КАЛАЧЕВ (3) — 6,5. Ростов.
После белорусского ветерана снова осталась выжженная бровка на ростовском стадионе. Совершил больше подборов, чем другие правые полузащитники в этом туре.
Роман ЗОБНИН (6) — 8,0. Спартак.
Забил два первых гола за «Спартак» в официальных матчах. Помимо этого, безупречно выполнил работу в середине поля и выиграл массу единоборств.
Бибрас НАТХО (1) — 7,0. ЦСКА.
В первом тайме игры с «Крыльями» отдал точный пас между линиями на Головина, после которого тот открыл счет. После перерыва уже сам забил гол, ставший победным.
Эрик БИКФАЛВИ (3) — 6,5. Урал.
Румын провел очередной качественный матч. В концовке игры с «Анжи» заработал пенальти и отдал победный голевой пас.
Квинси ПРОМЕС (5) — 7,0. Спартак.
Лидер «Спартака» был одним из самых активных во встрече с «Оренбургом», трижды попал в створ, и последний из этих ударов закончился триумфально для
Александр ПРУДНИКОВ (1) — 6,5. Анжи.
Махачкалинцы проиграли «Уралу», но форвард свое дело сделал: в течение пяти минут он забил и отдал голевую передачу на Хубулова.
Джефферсон ФАРФАН (1) — 7,0. Локомотив.
В дебютном матче за «Локо» именитый перуанец забил решающий мяч хитрым ударом
В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ»
* — Оценка «СЭ» в туре.
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