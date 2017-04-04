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4 апреля 2017, 12:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Прудников добрался до сборной. Символическая команда тура

«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.

СЭ представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура. Увеличить
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Никита МЕДВЕДЕВ (1) — 6,5*. Ростов.

Уверенно провел встречу с «Краснодаром». На исходе часа ликвидировал выход один на один.

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ (1) — 6,5. Зенит.

Навесы новичка «Зенита» с фланга постоянно таили угрозу для «Рубина». Одна из таких подач привела к победному голу.

Александр МАРТЫНОВИЧ (3) — 6,5. Краснодар.

Уверенно сыграл в центре обороны и позволил соперникам создать минимальное количество голевых моментов. 71 процент выигранных единоборств — прекрасный показатель для центрального защитника.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ (1) — 6,0. Арсенал.

Болгарин справился с непосредственными обязанностями в обороне, да еще и атаке помог — его гол в ворота «Томи» стал победным.

Тимофей КАЛАЧЕВ (3) — 6,5. Ростов.

После белорусского ветерана снова осталась выжженная бровка на ростовском стадионе. Совершил больше подборов, чем другие правые полузащитники в этом туре.

Роман ЗОБНИН (6) — 8,0. Спартак.

Забил два первых гола за «Спартак» в официальных матчах. Помимо этого, безупречно выполнил работу в середине поля и выиграл массу единоборств.

Бибрас НАТХО (1) — 7,0. ЦСКА.

В первом тайме игры с «Крыльями» отдал точный пас между линиями на Головина, после которого тот открыл счет. После перерыва уже сам забил гол, ставший победным.

Эрик БИКФАЛВИ (3) — 6,5. Урал.

Румын провел очередной качественный матч. В концовке игры с «Анжи» заработал пенальти и отдал победный голевой пас.

Квинси ПРОМЕС (5) — 7,0. Спартак.

Лидер «Спартака» был одним из самых активных во встрече с «Оренбургом», трижды попал в створ, и последний из этих ударов закончился триумфально для красно-белых.

Александр ПРУДНИКОВ (1) — 6,5. Анжи.

Махачкалинцы проиграли «Уралу», но форвард свое дело сделал: в течение пяти минут он забил и отдал голевую передачу на Хубулова.

Джефферсон ФАРФАН (1) — 7,0. Локомотив.

В дебютном матче за «Локо» именитый перуанец забил решающий мяч хитрым ударом из-за пределов штрафной площади.

В скобках — количество попаданий в символические сборные «СЭ»
* — Оценка «СЭ» в туре.

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