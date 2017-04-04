На 95-й минуте Квинси Промес принёс красно-белым победу.



«Не склонен думать, что Артём Чистяков добавил время “пока гол не забьют”. Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил. Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить 6 минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.