Хусаинов: Судья имел основания добавить 6 минут в матче «Спартак» — «Оренбург»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал добавление шести минут во втором тайме матча 21-го тура РФПЛ «Спартак» — «Оренбург» (3:2).
На 95-й минуте Квинси Промес принёс
«Не склонен думать, что Артём Чистяков добавил время “пока гол не забьют”. Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил. Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить 6 минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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