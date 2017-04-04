Евгений Кафельников: После гола Промеса люди в VIP-ложе плакали

— После того, как мы пропустили два мяча, я почувствовал, что команда попала в маленький нокдаун, как в боксе. К сожалению, 5-минутный нокдаун затянулся на 20 минут, мы чуть не упустили победу. Но ребята молодцы, отдали все силы, чтобы вырвать ее. Я очень рад. Тяжело дать резюме по первому матчу, но вроде Тигиев никаких ошибок не допустил и играл, наверное, так, как мог пока что. Георгий только дебютировал и ожидать от него феерической игры было бы тяжело. Ещенко не впечатлил, а Зобнин молодец — очень достойно сыграл. Отмечу Жано.

Честно говоря, я расстроился, когда Каррера его заменил. Но ему с тренерской скамейки виднее, чем нам со зрительской трибуны. Промес играл на уровне, отрабатывал по-полной как на своей половине поля, так и на чужой. Судьба, фортуна вознаградила его за это победным голом. Очень сильно нужны были эти три очка. В VIP-ложе люди плакали после гола Промеса. Федуна не видел, я был не в его боксе, а в соседнем. Но те, кто находился со мной рядом, после 3:2 прослезились, конечно.