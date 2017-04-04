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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29307156/
4 апреля 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Евгений Кафельников: После гола Промеса люди в VIP-ложе плакали

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил победу над «Оренбургом» в 21-м туре РФПЛ и рассказал, как реагировали болельщики VIP-трибуны на третий гол.

— После того, как мы пропустили два мяча, я почувствовал, что команда попала в маленький нокдаун, как в боксе. К сожалению, 5-минутный нокдаун затянулся на 20 минут, мы чуть не упустили победу. Но ребята молодцы, отдали все силы, чтобы вырвать ее. Я очень рад. Тяжело дать резюме по первому матчу, но вроде Тигиев никаких ошибок не допустил и играл, наверное, так, как мог пока что. Георгий только дебютировал и ожидать от него феерической игры было бы тяжело. Ещенко не впечатлил, а Зобнин молодец — очень достойно сыграл. Отмечу Жано.

Честно говоря, я расстроился, когда Каррера его заменил. Но ему с тренерской скамейки виднее, чем нам со зрительской трибуны. Промес играл на уровне, отрабатывал по-полной как на своей половине поля, так и на чужой. Судьба, фортуна вознаградила его за это победным голом. Очень сильно нужны были эти три очка. В VIP-ложе люди плакали после гола Промеса. Федуна не видел, я был не в его боксе, а в соседнем. Но те, кто находился со мной рядом, после 3:2 прослезились, конечно.

С такими командами как «Оренбург» очень сложно играть и тем более настроиться на них, ведь это команда-аутсайдер. Это не то, что играть против ЦСКА или «Зенита». Наверное, самое большое достоинство этих ребят в том, что они смогли такой матч на характере довести до победы. Такие матчи прибавляют определенный опыт. Как болельщик я надеюсь, что в дальнейшем «Спартак» не будет доводить до такого состояния, чтобы выигрывать на 90+5 минуте, а будет делать это намного раньше.

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