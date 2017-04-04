КДК РФС рассмотрит задержку начала матча между «Спартаком» и «Оренбургом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча между командами прошла в понедельник на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

«Матч “Ростов” — “Краснодар” без замечаний. А в игре “Спартак” — “Оренбург” два замечания. Начало встречи было задержано на четыре минуты по вине команды гостей, а также болельщики “Спартака” использовали пиротехнику», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.