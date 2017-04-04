КДК РФС рассмотрит задержку начала матча между «Спартаком» и «Оренбургом»
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании в четверг рассмотрит задержку начала матча 21-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Оренбургом» на четыре минуты по вине гостей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
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Встреча между командами прошла в понедельник на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась победой
«Матч “Ростов” — “Краснодар” без замечаний. А в игре “Спартак” — “Оренбург” два замечания. Начало встречи было задержано на четыре минуты по вине команды гостей, а также болельщики “Спартака” использовали пиротехнику», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 25694
|основной раунд: 21-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Роберт Евдокимов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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