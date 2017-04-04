Комбаров: «Спартаку» психологически тяжелее играть матчи РФПЛ после конкурентов
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболистам московского «Спартака» психологически тяжелее, чем «Зениту» и ЦСКА, поскольку команде приходится играть матчи туров чемпионата России после конкурентов. Такое мнение ТАСС высказал защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.
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«Спартак» в понедельник нанес поражение «Оренбургу» со счетом 3:2 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России. «Зенит» и ЦСКА провели свои матчи тура на день раньше, обыграв «Рубин» (2:0) и «Крылья Советов» (2:1) соответственно. «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков.
«После матча с “Оренбургом” тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо. Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически
«Поначалу матч (с “Оренбургом”) складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию, — отметил защитник. — Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка»,
«Спартак» в 22-м туре в гостях сыграет с «Уфой», матч состоится 9 апреля. В этот же день ЦСКА на выезде сразится с «Краснодаром», а «Зенит» 8 апреля дома встретится с «Анжи».
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