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4 апреля 2017, 10:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Комбаров: «Спартаку» психологически тяжелее играть матчи РФПЛ после конкурентов

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболистам московского «Спартака» психологически тяжелее, чем «Зениту» и ЦСКА, поскольку команде приходится играть матчи туров чемпионата России после конкурентов. Такое мнение ТАСС высказал защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

В 21-м туре чемпионата России Спартак провел свой матч на день позже основных конкурентов — Зенита и ЦСКА. Увеличить
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«Спартак» в понедельник нанес поражение «Оренбургу» со счетом 3:2 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России. «Зенит» и ЦСКА провели свои матчи тура на день раньше, обыграв «Рубин» (2:0) и «Крылья Советов» (2:1) соответственно. «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на шесть очков.

«После матча с “Оренбургом” тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо. Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее», — сказал Комбаров.

«Поначалу матч (с “Оренбургом”) складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию, — отметил защитник. — Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка»,

«Спартак» в 22-м туре в гостях сыграет с «Уфой», матч состоится 9 апреля. В этот же день ЦСКА на выезде сразится с «Краснодаром», а «Зенит» 8 апреля дома встретится с «Анжи».

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