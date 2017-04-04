Александр Бубнов: «Спартак» играет по бразильскому принципу
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России.
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— «Спартак» уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело — когда забиваешь и вырываешь матч, а другое — побеждать 2:0, пропустить дважды — и всё равно выиграть.
«Спартак» сейчас выезжает за счёт атаки, играет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает. Проблемы в обороне — как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не
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