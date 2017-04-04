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4 апреля 2017, 10:47 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Александр Бубнов: «Спартак» играет по бразильскому принципу

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

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— «Спартак» уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело — когда забиваешь и вырываешь матч, а другое — побеждать 2:0, пропустить дважды — и всё равно выиграть.

«Спартак» сейчас выезжает за счёт атаки, играет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает. Проблемы в обороне — как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди.

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КДК РФС рассмотрит задержку начала матча между «Спартаком» и «Оренбургом»

КДК РФС рассмотрит задержку начала матча между «Спартаком» и «Оренбургом»

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании в четверг рассмотрит задержку начала матча 21-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Оренбургом» на четыре минуты по вине гостей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
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