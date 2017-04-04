Александр Бубнов: «Спартак» играет по бразильскому принципу

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— «Спартак» уже не в первый раз так выигрывает. Одно дело — когда забиваешь и вырываешь матч, а другое — побеждать 2:0, пропустить дважды — и всё равно выиграть.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 3:2 Спартак М Оренбург