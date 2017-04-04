«Ростов» — «Краснодар»: «Никто не хотел уступать»
Главный тренер
желто-синих прокомментировал результат южного дерби.
«Это было настоящее дерби, никто не хотел уступать. Все были настроены побеждать, хотели атаковать. В первом тайме потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере “Краснодара”, у которого была хорошая комбинационная игра», — прокомментировал результат матча «Ростов» — «Краснодар» (0:0) главный тренер
По словам наставника, ничья — результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд. В целом на физическом состоянии ростовчан сказался вызов в сборные команды. В связи с этим на восстановление ушло больше времени, чем на подготовку к матчу.
По итогам 21-го тура РФПЛ «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В активе
Впереди у донской команды встреча с московским «Локомотивом», столичными ЦСКА и «Спартаком», а также с «Уфой» и «Амкаром». Все пять игр состоятся в апреле.
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