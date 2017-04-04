«Это было настоящее дерби, никто не хотел уступать. Все были настроены побеждать, хотели атаковать. В первом тайме потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере “Краснодара”, у которого была хорошая комбинационная игра», — прокомментировал результат матча «Ростов» — «Краснодар» (0:0) главный тренер желто-синих Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды 4 апреля.

По словам наставника, ничья — результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд. В целом на физическом состоянии ростовчан сказался вызов в сборные команды. В связи с этим на восстановление ушло больше времени, чем на подготовку к матчу.

По итогам 21-го тура РФПЛ «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В активе жёлто-синих 31 очко. Столько же у пермского «Амкара», расположившегося строчкой выше.

Впереди у донской команды встреча с московским «Локомотивом», столичными ЦСКА и «Спартаком», а также с «Уфой» и «Амкаром». Все пять игр состоятся в апреле.