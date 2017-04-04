«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице после 21 тура РФПЛ

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«Спартак».

Впервые за годы московский «Спартак» реально претендует на чемпионский титул, и с этим, пожалуй, связана главная интрига всего сезона. После победы над «Оренбургом» красно-белые сохранили шестиочковый отрыв от преследователей в лице «Зенита» и ЦСКА, однако уверенности в удачном для себя исходе чемпионской гонки не добавили. И главный тренер девятикратных чемпионов России.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 3:2 Спартак М Оренбург

Массимо Каррера может сколько угодно говорить: «Спартаку» не нравится побеждать легко, привыкайте к этому, но у болельщиков немало причин для тревог.

Каких? В этом плане весьма показательной получилась домашняя игра с «Оренбургом». Конечно, здорово, что в чемпионате России ни одна команда не отдает очки без боя и заставляет нервничать даже лидеров турнирной таблицы, но для «Спартака» это очень тревожный звоночек — из 15 побед 10 достигнуты с разницей в один мяч. Поэтому даже во многих выигранных матчах нерв игры не отпускал зрителей и тренерский штаб до последних секунд.

С другой стороны, нельзя не отметить фантастическую настроенность команды на победу. Даже большинство российских экспертов, когда их спрашивают, что принципиально изменил в игре красно-белых Каррера, в основном говорят о бешеной заряженности игроков. Действительно, главные изменения произошли в психологии команды. Тому примером — вытянутые «на жилах» победы над «Оренбургом» и «Анжи» (1:0), а еще ранее дома с «Амкаром» (1:0). Зато в ситуации, когда «Спартак» выигрывает, он далеко не так хорош.

Каррера старается не нарушать командные взаимодействия в обороне, поэтому редко производит замены в этой линии, но пять пропущенных мячей в четырех весенних встречах чемпионата говорят о том, что здесь далеко не все так радужно, как казалось осенью.

Против «Оренбурга» впервые в стартовом составе появился новичок Георгий Тигиев, смотревшийся очень достойно, а ведь есть еще и Георгий Джикия, и Маурисио, и Сердар Таски. Но никто из них не выглядит железобетонным игроком основы, особенно если учесть, что позиции в центре занимают обладатель российского паспорта Илья Кутепов и ментальный лидер красно-белых Сальваторе Боккетти.

Показательно как, выигрывая со счетом 2:0, подопечные Карреры в матче с аутсайдером растеряли преимущество в течение двух минут, после чего были вынуждены вновь оголять тылы, что могло привести и к поражению, будь гости немного удачливее и мастеровитее.

«Спартак» выиграл на классе, но не убедил, что этот класс реально есть.

В весенней части сезона москвичи практически никого не переиграли непосредственно в игре в футбол, хотя и имели преимущество в трех играх из четырех (за исключением встречи с «Локомотивом»). Зачастую спартаковцы, выражаясь образно, опережают соперника на полкорпуса, не больше, но и это в нынешней ситуации позволяет им уверенно лидировать в сезоне.

У красно-белых есть козырь, которого лишены конкуренты, — это сумасшедшая поддержка болельщиков, которые даже в понедельник в промозглую погоду, когда с неба валил снег вперемешку с дождем, собрались на игре с аутсайдером в количестве 25,5 тыс. человек.

Для сравнения, средние цифры по сезону во всей лиге — 11,124. Вообще в игре с «Оренбургом», где, по утверждению очевидцев в соцсетях, был вывешен баннер в память о жертвах взрыва, который произошел в день матча в питерском метро, фанаты «Спартака» проявили себя с самой лучшей стороны.

«Безмерная боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим»,

— было написано на растяжке.

Во многом благодаря потрясающей поддержке фанатов «Спартак» на своем поле не смог выиграть лишь однажды — во встрече с «Уфой» (1:2). Конкурентам о такой статистике приходится только мечтать.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 16:30 2:1 ЦСКА Крылья Советов

ЦСКА.

Действующий чемпион России с приходом на тренерский мостик белорусского наставника Виктора Гончаренко потерял очки только в первом весеннем туре — с «Зенитом» (0:0). Игра армейцев пока далека от идеала, но они заметно идут на поправку.

Первым, что сделал Гончаренко, это наладил игру команды в обороне. В четырех сыгранных весной турах москвичи пропустили всего раз — в отчетном туре от «Крыльев Советов», да и то уже при счете 2:0. К слову,

гол Кристиана Паскуато на 72-й минуте прервал личную рекордную серию вратаря армейцев Игоря Акинфеева, не пропускавшего на протяжении 764 минут.

Предыдущим лучшим достижением 30-летнего голкипера были 717 минут кряду без пропущенного гола в 2008 году. Этот результат стал пятым в российской истории. Более длительные серии имели только Владимир Пчельников (767 минут), Сослан Джанаев (775), Максим Левицкий (809) и Руслан Нигматуллин (939).

Поспособствовал качественному изменению игры в обороне переход на схему с тремя центральными защитниками, которых в матче с «КС» играли братья Василий и Алексей Березуцкие с Виктором Васиным.

На 36-й минуте Алексея сменил ветеран Сергей Игнашевич, для которого игра стала 457-й в чемпионатах России.

Благодаря этому он опередил Сергея Семака и стал единоличным лидером по данному показателю. Никто не провел в РФПЛ больше матчей, чем 37-летний защитник.

Проблемы армейцев лежат в креативной плоскости. Полузащитник Алан Дзагоев снова выбыл из-за травмы, и в его отсутствие задача фантазировать и создавать ложится на плечи молодого Александра Головина и крайнего полузащитника Зорана Тошича. Плюс только встраивается в игру команды бразилец Витиньо, который имеет большой потенциал, но еще не адаптировался к российским условиям. И как у него это будет получаться в дальнейшем, пока неизвестно.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 14:00 0:2 Рубин Зенит

«Зенит».

Питерский клуб является самым сильным по составу в чемпионате России. Команда тратит очень большие суммы на приобретение и зарплату футболистов, но за последние четыре сезона выиграла лишь один комплект золотых медалей, да и в нынешнем сезоне уступает лидеру шесть очко, которые отыграть реально, но не так просто, особенно если учесть, что параллельным курсом скачут армейцы.

Отсюда нервная обстановка в команде, регулярные претензии к арбитрам, как во время матчей, так и по их окончании, особенно ярыми из которых были высказывания в адрес Евгения Турбина, судившего встречу в Перми (0:1).

Атмосфера в раздевалке передается и на футбольное поле. Примером тому удаление Артура Юсупова на 83-й минуте встречи с «Рубином» в Казани.

Уже имея желтую карточку, полузащитник прямой ногой пошел на Мийо Цакташа, зацепив хорвата по голове. Благо для Юсупова, сине-бело-голубые к тому моменту выигрывали с разницей в два мяча и могли себе позволить не лезть вперед, а спокойно оборонять добытое преимущество.

Показательным в этом смысле стало выступление нападающего Артема Дзюбы после финального свистка. Отвечая на вопрос о своем партнере Александре Кокорине, который подвергается критике со стороны болельщиков, форвард питерского клуба сам себя завел, а закончил спич в стиле легендарной фразы «сидите дома» от Романа Широкова.

«Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист и демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны, потому что.

многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами сидеть и обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят.

Только с дивана через раз встают, спотыкаясь, — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

Другой важный момент — попытки главного тренера Мирчи Луческу встроить в командную игру новичков, коих зимой набралось пятеро — вратарь Андрей Лунев, защитники Ибрагим Цаллагов и Бранислав Иванович, полузащитники Йоан Молло и Эрнани.

Кроме француза, все новички в двух последних турах появились в основе, и оба матча сине-бело-голубые выиграли, причем весьма уверенно.

Однако не стоит забывать, что элементарной сыгранности с партнерами им пока хватает не всегда.

В апреле погода будет более футбольной, весенние поля добавят зеленого цвета и станут ровнее, и «Зениту» с его тактикой, построенной на контроле мяча, станет намного легче. Да еще и высококлассные новички наработают необходимые связи, в результате чего питерский клуб в перспективе предстанет очень грозной силой. Команде надо только избавиться от лишний негативных эмоций и переключиться на игру в футбол.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 0:0 Ростов Краснодар

«Ростов», «Краснодар» и остальные.

Игра «Ростов» — «Краснодар» претендовала на статус центральной в туре. Не только потому, что здесь наличествовал наиболее мощный суммарный коэффициент мест по итогам прошлого сезона (вторая и четвертая строчки в таблице РФПЛ-2015/16 соответственно). Эти провинциальные команды дольше всех задержались в текущем розыгрыше еврокубков, влюбив в себя всю Россию.

Впрочем, как бы ни восхищались подвигами «Ростова» в Европе и умением Курбана Бердыева находить выход из любой, даже самой отчаянной ситуации, кадровые проблемы клуба не могли не проявиться на длинной турнирной дистанции.

Тренерскому штабу не от хорошей жизни приходится пересыщать оборону, жертвуя вариативностью впереди.

Сугубо по результатам защита выглядит надежно, в каком бы сочетании не играла. Прошлым летом клуб на выгодных условиях покинули анголец Баштуш и Иван Новосельцев — их безболезненно заменили словенец Миха Мевля и Владимир Гранат, а когда тот сломался — Денис Терентьев, прежде чаще остававшийся на скамейке запасных.

В середине марта «Ростов» на правах свободного агента пополнил серб с черногорским паспортом Марко Симич. В понедельник он дебютировал в РФПЛ и обедни не испортил. Кажется, у Бердыева надежен будет любой выпускник СДЮШОР, хотя по одиночке игровые качества ростовских оборонцев нередко вызывают сомнения.

Скажем, полностью отыгравший за сборную товарищеские матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии Федор Кудряшов совершенно не убедил в своей необходимости. Более того, опасными обрезами он не раз ставил партнеров в трудное положение.

В чемпионате ростовчане завершили со счетом 0:0 уже три матча кряду и четыре из пяти последних. Единственной командой, кому подопечные Бердыева сумели забить с ноября, пока остается безнадежная «Томь»: 6:0 в первой игре 2017 года. Ключики к воротам «Зенита», «Терека», «Крыльев Советов» и «Краснодара» на этом отрезке подобрать не получилось. Поэтому не совсем верно воспевать нападающих «Ростова» Александра Бухарова, Дмитрия Полоза и Сердара Азмуна, как сейчас вроде бы стало модно.

Да, все трое выгодно смотрелись в нескольких встречах еврокубков. Однако футболистов не следует оценивать по отдельным эпизодам. Целостной же положительной картины все еще нет.

Как нет у «Ростова» очков, позволяющих закрепиться в группе лидеров российского футбола, а не остаться халифом на час. Широкая аудитория наблюдала матчи против «Аякса», «Баварии» или «Манчестер Юнайтед», в которых южанам сопутствовала удача при тотальной мобилизации физических и морально-волевых ресурсов. В менее торжественной обстановке, когда нет стимула выпрыгивать из штанов, «Ростов» превращается в середняка. Повысить класс клубу мешают перманентные проблемы с деньгами и довольно ограниченная обойма игроков.

Конкуренция за четвертое место в чемпионате этой весной будет зашкаливать. Право на шесть команд в Европе, по три в оба турнира, мы получим лишь в сезоне-2018/19. И то, если обещанные УЕФА реформы в корне не поменяют всю систему проведения. В ближайшем же розыгрыше Россия сможет заявить прежние пять клубов: два в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.

Три места отойдут «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». В какой последовательности — пока не известно, но в именах обладателей путевок можно даже не сомневаться. Слишком велик уже их отрыв от остальных соискателей.

Еще одно место достанется будущему обладателю Кубка России, который, видимо, финиширует в Премьер-лиге за пределами четверки сильнейших. Полуфинальные матчи второго по рангу внутрироссийского соревнования пройдут уже на этой неделе. В среду в Москве сыграют «Локомотив» и «Уфа», в четверг в Екатеринбурге сойдутся «Урал» и казанский «Рубин».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 1.04.2017, 15:00 0:1 Уфа Локомотив М

Участники второй пары сейчас сформировали в таблице так называемое футбольное «болото»: им уже не светят высокие позиции, но и участь вылетающих уготована едва ли. Потому обе команды бросят все силы на Кубок.

«Локо» — тоже отнюдь не фаворит в борьбе за пребывание во втором эшелоне. Хотя в этом году явно прибавил в игре и, главное, подсобрал очков. Ну, а в «Уфу» просто никто не верит, пусть и держится она пока рядом с пьедесталом. Во-первых, навряд ли пройдет бесследно рокировка Гончаренко на начинающего специалиста Сергея Семака. Во-вторых, в субботу уфимцы впервые за шесть матчей (пять в чемпионате) пропустили мяч в свои ворота, исчерпав, кажется, лимит везения.

В то же время «Локомотиву» будет сложно обыграть одного соперника дважды подряд. Тем более встреча первого круга в Черкизово, где намечено кубковое рандеву, осталась за «Уфой» (0:1).

В общем, скорее всего не забронированной до последнего момента останется лишь одна вакансия в Европу — с четвертого места в чемпионате. И наилучшие шансы завладеть ею у «Краснодара», что следует из турнирной таблицы. На Дону «быки» добились вполне приемлемого для себя результата. Ничья в данном случае играет им на руку, поскольку удалось сохранить трехочковое преимущество над «Ростовом».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 13:30 1:1 Амкар Терек

«Уфа» и «Амкар» уступают краснодарцам два и три зачетных балла соответственно, однако их в расчет не берем. Про первых все уже сказано выше, вторые, надо полагать, и не метят на международную арену, радуясь досрочно решенной задаче по сохранению прописки в РФПЛ.

Очень важная игра с точки зрения турнирных интриг состоялась в субботу в Туле. Голы болгарина Михаила Александрова до перерыва, малийца Муссы Думбия и Кирилла Комбарова в концовке не только принесли Сергею Кирьякову первую в карьере крупную победу в качестве наставника клуба, но и окончательно придавили томскую «Томь».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 1.04.2017, 17:30 3:0 Арсенал Т Томь

Если «Арсенал» после масштабного зимнего усиления заметно окреп духом и еще наверняка поборется за место под солнцем, то вынужденных выставлять полурезервный состав сибиряков, измученных колоссальными долгами по зарплате, не спасет даже чудо.

К тому же в областном руководстве принципиально не заинтересованы в содержании клуба элитного дивизиона. Зачем тогда выходили из ФНЛ, вопрос из вопросов….

В этом матче туляки настолько уверовали в собственное превосходство, что на последних минутах позволили дебютировать в большом футболе 22-летнему Гураму Аджоеву-младшему, сыну и полному тезке президента клуба. Пока что его история очень похожа на карьеру Бориса Ротенберга, который, как предполагали некоторые, играл за «Динамо», «Ростов» и еще с десяток отечественных и зарубежных команд отнюдь не по спортивному принципу, а сейчас числится в заявке «Локомотива».

При всем при том выводы по Аджоеву явно преждевременны. Да и в игре его толком еще никто не видел. Вдвойне любопытно будет понаблюдать за молодым нападающим в следующих встречах.