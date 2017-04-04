Тренер «Ростова» Данильянц назвал справедливой ничью в матче РФПЛ с «Краснодаром»
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает справедливым итогом ничью в матче 21-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром».
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Игра, состоявшаяся в понедельник в
«Сегодня было настоящее дерби, никто не хотел уступать. Все были настроены побеждать, хотели атаковать. Во втором тайме имели преимущество, создали моменты, хотя и “Краснодар” в контратаке был опасен. Ничья — результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд», — сказал Данильянц, чьи слова приводит официальный сайт «Ростова».
«В первом тайме было нелегко, потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере “Краснодара”, у которого была хорошая комбинационная игра. В перерыве обсудили, что не получалось, внесли коррективы. У нас сказался недостаток физической готовности
По словам тренера, игроки «Ростова» в первом тайме были медленнее соперника. «Те 3−4 дня, которые были на подготовку, ушли почти исключительно на восстановление, но все равно в дебюте нам не хватало скорости, проигрывали подборы, не перехватывали мячи. Александр Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения. Планировалось, что будет играть с первых минут, но решили его придержать, потому что он едва не ушел с предыгровой тренировки», — заявил Данильянц.
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