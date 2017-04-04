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4 апреля 2017, 8:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренер «Ростова» Данильянц назвал справедливой ничью в матче РФПЛ с «Краснодаром»

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает справедливым итогом ничью в матче 21-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром».

<em>МОСКВА 4 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер Ростова Иван Данильянц считает справедливым итогом ничью в матче 21-го тура чемпионата Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) с Краснодаром. Увеличить
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Игра, состоявшаяся в понедельник в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

«Сегодня было настоящее дерби, никто не хотел уступать. Все были настроены побеждать, хотели атаковать. Во втором тайме имели преимущество, создали моменты, хотя и “Краснодар” в контратаке был опасен. Ничья — результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд», — сказал Данильянц, чьи слова приводит официальный сайт «Ростова».

«В первом тайме было нелегко, потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере “Краснодара”, у которого была хорошая комбинационная игра. В перерыве обсудили, что не получалось, внесли коррективы. У нас сказался недостаток физической готовности из-за того что ребята были в сборных и не в тренировочном процессе. В первом тайме тяжело было, но ребята проявили старание, во втором переломили игру, побежали», — добавил он.

По словам тренера, игроки «Ростова» в первом тайме были медленнее соперника. «Те 3−4 дня, которые были на подготовку, ушли почти исключительно на восстановление, но все равно в дебюте нам не хватало скорости, проигрывали подборы, не перехватывали мячи. Александр Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения. Планировалось, что будет играть с первых минут, но решили его придержать, потому что он едва не ушел с предыгровой тренировки», — заявил Данильянц.

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