«Арсенал» меняет спортивную вертикаль
Руководство тульского «Арсенала» планирует провести серьезные изменения в структуре клуба. Как сообщил «Известиям» источник в офисе организации, ее президент Гурам Аджоев прорабатывает вопрос о ликвидации
фарм-клуба «Арсенал-2», сегодня выступающего в зоне «Центр» второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации «Известий»,
— На содержание
Согласно регламенту чемпионата России, при переходе из первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в РФПЛ клубы обязаны заявлять на турнир в высшем эшелоне молодежную команду — для соревнований среди соответствующих коллективов.
В случае вылета клуба в первый дивизион молодежка не имеет возможности участвовать в официальных соревнованиях до возвращения в РФПЛ своей главной команды. Как правило, в рамках оптимизации расходов данное подразделение клубной спортивной вертикали подлежит расформированию. Однако порой клубы встают перед вопросом — куда перевести находящихся на контракте футболистов молодежного состава, если они не проходят в состав главной команды.
Для этого в большинстве случаев и используются вторые команды, обычно заявляемые в низший профессиональный дивизион ПФЛ —
Также в резервные команды могут отправляться и статусные футболисты из основных составов — в случае нежелания тренерского штаба работать с ними. К примеру, летом 2016 года тренеры «Спартака» отказались от услуг Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка, и до своего ухода в «Анжи» оба тренировались в «Спартаке-2», выступающем в первом дивизионе.
За 10 туров до конца сезона «Арсенал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы. По словам источника «Известий», если тулякам не удастся подняться выше, это будет означать прямой вылет команды в ФНЛ и, соответственно, расформирование молодежки. Руководство клуба пока отказывается комментировать предстоящие изменения.
— Любая информация о возможных структурных изменениях в клубе до конца сезона не подлежит комментариям, — заявил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.
Между тем, по словам источника «Известий» в министерстве спорта Тульской области, менеджмент туляков уже ведет переговоры с выступающим в зоне «Черноземье» третьего дивизиона клубом «Химик» из Новомосковска. В случае успешного их завершения «Химик» заменит «Арсенал-2», заявится в зону «Центр» второго дивизиона и будет выступать там, на правах аренды принимая к себе молодых игроков «Арсенала», не проходящих в основу. Как следствие,
Практика создания вторых команд, дающих клубам РФПЛ возможность проверять свою молодежь на «взрослом» уровне, применялась в чемпионате России в 1990-е годы: с развалом СССР в национальном первенстве перестали проводиться соревнования дублирующих составов. После восстановления турнира дублеров в 2001 году вторые команды были расформированы.
В 2008 году «первенство дублей» вновь реформировали: появление турнира молодежных команд привело к введению возрастного ограничения для
Самым успешным из подобных проектов оказался «Спартак-2», вышедший в 2015 году в ФНЛ и уже второй сезон подряд находящийся вверху турнирной таблицы. Из этой структуры вышел центральный защитник Илья Кутепов, закрепившийся в основе рвущейся к чемпионству главной команды
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter