«Арсенал» меняет спортивную вертикаль

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации «Известий», фарм-клуб может прекратить свое существование уже в период летнего межсезонья: судьба «Арсенала-2» напрямую зависит от исхода борьбы за выживание в премьер-лиге, которую ведет первая команда.

— На содержание фарм-клуба в течение сезона расходуется порядка 40 млн рублей, — пояснил источник «Известий». — По мнению руководства «Арсенала», эти средства можно перераспределить на иные, более важные статьи. Окончательное решение будет принято по итогам сезона, когда станет ясно, сохранит ли «Арсенал» свое место в РФПЛ.

Согласно регламенту чемпионата России, при переходе из первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в РФПЛ клубы обязаны заявлять на турнир в высшем эшелоне молодежную команду — для соревнований среди соответствующих коллективов.

В случае вылета клуба в первый дивизион молодежка не имеет возможности участвовать в официальных соревнованиях до возвращения в РФПЛ своей главной команды. Как правило, в рамках оптимизации расходов данное подразделение клубной спортивной вертикали подлежит расформированию. Однако порой клубы встают перед вопросом — куда перевести находящихся на контракте футболистов молодежного состава, если они не проходят в состав главной команды.

Для этого в большинстве случаев и используются вторые команды, обычно заявляемые в низший профессиональный дивизион ПФЛ — фарм-клубы имеют право, помимо молодых футболистов, заявлять взрослых игроков, не востребованных на более высоком уровне. Таким образом, например, поступило московское «Динамо», весной 2016 года вылетевшее в ФНЛ. Руководство клуба создало «Динамо-2» и заявило его в ПФЛ, переведя туда весь состав и тренерский штаб молодежки.

Также в резервные команды могут отправляться и статусные футболисты из основных составов — в случае нежелания тренерского штаба работать с ними. К примеру, летом 2016 года тренеры «Спартака» отказались от услуг Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка, и до своего ухода в «Анжи» оба тренировались в «Спартаке-2», выступающем в первом дивизионе.

За 10 туров до конца сезона «Арсенал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы. По словам источника «Известий», если тулякам не удастся подняться выше, это будет означать прямой вылет команды в ФНЛ и, соответственно, расформирование молодежки. Руководство клуба пока отказывается комментировать предстоящие изменения.

— Любая информация о возможных структурных изменениях в клубе до конца сезона не подлежит комментариям, — заявил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

Между тем, по словам источника «Известий» в министерстве спорта Тульской области, менеджмент туляков уже ведет переговоры с выступающим в зоне «Черноземье» третьего дивизиона клубом «Химик» из Новомосковска. В случае успешного их завершения «Химик» заменит «Арсенал-2», заявится в зону «Центр» второго дивизиона и будет выступать там, на правах аренды принимая к себе молодых игроков «Арсенала», не проходящих в основу. Как следствие, фарм-клуб уже не будет находиться на балансе клуба и станет финансироваться из других источников.

Практика создания вторых команд, дающих клубам РФПЛ возможность проверять свою молодежь на «взрослом» уровне, применялась в чемпионате России в 1990-е годы: с развалом СССР в национальном первенстве перестали проводиться соревнования дублирующих составов. После восстановления турнира дублеров в 2001 году вторые команды были расформированы.

В 2008 году «первенство дублей» вновь реформировали: появление турнира молодежных команд привело к введению возрастного ограничения для футболистов-участников. После этого топ-клубы РФПЛ стали возрождать вторые команды. Первым это сделал «Локомотив», в том же 2008 году заявивший фарм-клуб во второй дивизион. Проект «Локомотив-2» был расформирован в 2014 году решением тогдашнего президента «железнодорожников» Ольги Смородской. Сменивший ее Илья Геркус несколько месяцев назад заявил о намерении возродить с лета 2017 года эту структуру.