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4 апреля 2017, 0:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Капитан «Зенита» Данни от лица команды поддержал жителей Петербурга после взрыва

Тема: Теракт в петербургском метро

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Капитан футбольного клуба «Зенит» португальский полузащитник Данни от лица команды поддержал жителей Санкт-Петербурга после взрыва в метро города.

Капитан футбольного клуба Зенит португальский полузащитник <span class=error>Данни</span> от лица команды поддержал жителей <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> после взрыва в метро города. Увеличить
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© РИА "Новости"

В понедельник около 14:30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

«Сегодня мы все подавлены из-за трагедии, которая произошла в Петербурге, в нашем городе. Как капитан “Зенита”, я хочу сказать, что вся наша команда с вами. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близкого человека и члена семьи. Очень надеемся на скорейшее выздоровление раненых и желаем не падать духом», — сказал Данни в видеообращении, опубликованном в официальном микроблоге санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.

«Россия — очень сильная страна, а Санкт-Петербург — очень сильный город. Мы хотели бы выразить поддержку всем его жителям. Мы все с вами, мы все вместе, мы — одна команда. Мы должны продолжать борьбу с терроризмом, и мы должны победить, потому что люди не могут жить в страхе. Мы надеемся, что ситуация изменится, и мир станет лучше. Я желаю всем самого лучшего. Крепись, Петербург! Приходи в себя. Мы сильны, и мы справимся», — заявил он.

По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

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