Капитан «Зенита» Данни от лица команды поддержал жителей Петербурга после взрыва
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Капитан футбольного клуба «Зенит» португальский полузащитник Данни от лица команды поддержал жителей Санкт-Петербурга после взрыва в метро города.
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В понедельник около 14:30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.
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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.
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