Капитан «Зенита» Данни от лица команды поддержал жителей Петербурга после взрыва

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В понедельник около 14:30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

«Сегодня мы все подавлены из-за трагедии, которая произошла в Петербурге, в нашем городе. Как капитан “Зенита”, я хочу сказать, что вся наша команда с вами. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близкого человека и члена семьи. Очень надеемся на скорейшее выздоровление раненых и желаем не падать духом», — сказал Данни в видеообращении, опубликованном в официальном микроблоге санкт-петербургского футбольного клуба в Twitter.

«Россия — очень сильная страна, а Санкт-Петербург — очень сильный город. Мы хотели бы выразить поддержку всем его жителям. Мы все с вами, мы все вместе, мы — одна команда. Мы должны продолжать борьбу с терроризмом, и мы должны победить, потому что люди не могут жить в страхе. Мы надеемся, что ситуация изменится, и мир станет лучше. Я желаю всем самого лучшего. Крепись, Петербург! Приходи в себя. Мы сильны, и мы справимся», — заявил он.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Обращение капитана сине-бело-голубых. <a href="https://t.co/zOShBwFG22">pic.twitter.com/zOShBwFG22</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/848995074084151296">3 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.