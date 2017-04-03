Сухое возвращение Смолова

Эта встреча могла стать проверкой боеготовности «Ростова» и «Краснодара» перед четвертьфиналами Лиги Европы, своеобразным напутствием для обоих. Турнирная судьба, однако, распорядилась иначе, и на практике принципиальное кубанско-донское противостояние стало, по сути, отборочным матчем в следующий еврокубковый сезон — первым в длинной весенней серии таких вот «квалификаций». На кону, между прочим, пока всего одна лигоевропейская путевка: отрыв от тройки лидеров слишком уж велик, чтобы не замечать его и с той же безапелляционной уверенностью, с какой многие нивелируют перевес «Спартака» над преследователями, считать, что дончане с краснодарцами смогут побороться за медали. А из Кубка оба уже выбыли. И получается так, что «деревянное» 4-е место для них отныне вожделенное и даже заветное, ведь ни тем ни другим наверняка не хочется смотреть международные матчи следующей осенью со стороны.

ТУРБИН ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ

У «Краснодара» потихонечку поправились травмированные, обойма у Шалимова теперь оптимальная, и теперь интересно, как он ею будет распоряжаться и какие придумает вариации. В стартовом составе на этот матч не оказалось Подберезкина, без которого «быки» давно уже не обходились, ни Шишкина с Петровым, ни одного из бразильцев, зато наконец-то воссоединился голевой дуэт Мамаев — Смолов, что с придачей к ним Перейры в роли разыгрывающего и Классона с Калешиным на краях выглядело очень интригующе (несчастливый Калешин, правда, сыграл совсем немного). Первый голевой момент все они как раз и организовали: Мамаев принял пас Калешина и диагональной передачей перевел мяч на линию штрафной Смолову, Федор сбросил Перейре, а тот перекинул налево свободному Классону. Но швед сам себе усложнил задачу — пробил зачем-то в падении «ножницами» и не попал в ворота.

Этот эпизод явно намекнул на кадровую недостачу «Ростова» в центре обороны: травмирован Гранат, из-за перебора карточек не играл Навас. Залатать брешь был призван Симич, и сразу стало очевидно, что он теряется и комплексует, все время оказывается в полупозиции, где-то в «междузонье», нечетко опекает соперников, выпуская их из-под контроля, и засматривается на игру, когда она его не касается напрямую.

Стратегию «Ростова» это, разумеется, не скорректировало — излишне осторожничать они не стали. И остроты у ворот Крицюка было явно больше. Гацкан отчаянным ударом средней дальности проверил качество сварки на стыке перекладины и штанги. Полоз вышел на рандеву с голкипером, использовав разрозненность Мартыновича и Гранквиста, но по примеру Классона не попал в створ. Потом того же Полоза хитро, пяткой, вывел в прорыв Нобоа, но здесь уже хорошо отработал сменивший Калешина Петров — чисто оттер корпусом нападающего сборной в опасной близости от ворот. А на последней минуте тайма судья Турбин, перестраховавшись, решил не усматривать опасной игры в действиях Рамиреса, который в границах штрафной ткнул мяч ногой, словно шпагой, на уровне шеи Гацкана.

СМОЛОВ ВСЕ-ТАКИ ЗАБИЛ

«Краснодар», поначалу с удовольствием ввязавшийся во встречный бой, от этих нападок присмирел и довольно долго не тревожил Медведева. Между опасным выпадом Смолова с ударом в руки вратарю — вновь из зоны, подконтрольной Симичу, — и быстрой вылазкой три в три, когда Петров поперечным пасом отправил забивать Классона, но тот заковырялся и шанс упустил, прошло около получаса. Зато к сетке ворот Крицюка мяч подбирался все чаще и чаще: обводящие удары Азмуна и Полоза попали в одну и ту же точку в сантиметрах от дальнего угла, затем Азмун не сумел забить в упор, прошмыгнув вдоль линии вратарской. И только когда количество голевых моментов уже само по себе должно было перерасти в качество, «быки» вспомнили, что они в этом споре отнюдь не аутсайдеры, и восстановили паритет сил на поле.

Впрочем, принцип «атака на атаку» «Ростов» не практикует. Точнее, он его старательно избегает. Как только возник риск упустить контроль над игрой (а частые ответные атаки — и есть потеря контроля), дончане оттянулись назад, выстроили заслон и в два счета успокоили обстановку, удержали ее в руках трепыхающейся синицей. Откровенно предпочтя надежную ничью залихватскому поражению. Выход Бухарова не скорректировал намерений: разок форвард проверил Крицюка на прочность, но большей частью был занят поиском мяча и отработкой в прессинге и отборе.

Это отнюдь не означает, что соперники досрочно согласились на компромисс. «Быкам» такие манеры вовсе не присущи, да и «Ростов» не настолько богат очками, чтобы дарить их конкурентам. Просто аккуратность и бдительность на заключительном отрезке игры были возведены в абсолют, и эпизодов сродни тем, что обильно насытили середину встречи, уже не возникало. «Самый-самый» из них уже в компенсированные минуты заполучил Смолов и даже забил, выскочив один на один с Медведевым, но — из офсайда. Впрочем, с «заветного» 4-го места эта неудача краснодарцев не сдвинула.

Евгений ЗЫРЯНКИН.