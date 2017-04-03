Сухое возвращение Смолова
Спор претендентов за путевку в еврокубки завершился вничью.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Эта встреча могла стать проверкой боеготовности «Ростова» и «Краснодара» перед четвертьфиналами Лиги Европы, своеобразным напутствием для обоих. Турнирная судьба, однако, распорядилась иначе, и на практике принципиальное
ТУРБИН ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ
У «Краснодара» потихонечку поправились травмированные, обойма у Шалимова теперь оптимальная, и теперь интересно, как он ею будет распоряжаться и какие придумает вариации. В стартовом составе на этот матч не оказалось Подберезкина, без которого «быки» давно уже не обходились, ни Шишкина с Петровым, ни одного из бразильцев, зато
Этот эпизод явно намекнул на кадровую недостачу «Ростова» в центре обороны: травмирован Гранат,
Стратегию «Ростова» это, разумеется, не скорректировало — излишне осторожничать они не стали. И остроты у ворот Крицюка было явно больше. Гацкан отчаянным ударом средней дальности проверил качество сварки на стыке перекладины и штанги. Полоз вышел на рандеву с голкипером, использовав разрозненность Мартыновича и Гранквиста, но по примеру Классона не попал в створ. Потом того же Полоза хитро, пяткой, вывел в прорыв Нобоа, но здесь уже хорошо отработал сменивший Калешина Петров — чисто оттер корпусом нападающего сборной в опасной близости от ворот. А на последней минуте тайма судья Турбин, перестраховавшись, решил не усматривать опасной игры в действиях Рамиреса, который в границах штрафной ткнул мяч ногой, словно шпагой, на уровне шеи Гацкана.
СМОЛОВ
«Краснодар», поначалу с удовольствием ввязавшийся во встречный бой, от этих нападок присмирел и довольно долго не тревожил Медведева. Между опасным выпадом Смолова с ударом в руки вратарю — вновь из зоны, подконтрольной Симичу, — и быстрой вылазкой три в три, когда Петров поперечным пасом отправил забивать Классона, но тот заковырялся и шанс упустил, прошло около получаса. Зато к сетке ворот Крицюка мяч подбирался все чаще и чаще: обводящие удары Азмуна и Полоза попали в одну и ту же точку в сантиметрах от дальнего угла, затем Азмун не сумел забить в упор, прошмыгнув вдоль линии вратарской. И только когда количество голевых моментов уже само по себе должно было перерасти в качество, «быки» вспомнили, что они в этом споре отнюдь не аутсайдеры, и восстановили паритет сил на поле.
Впрочем, принцип «атака на атаку» «Ростов» не практикует. Точнее, он его старательно избегает. Как только возник риск упустить контроль над игрой (а частые ответные атаки — и есть потеря контроля), дончане оттянулись назад, выстроили заслон и в два счета успокоили обстановку, удержали ее в руках трепыхающейся синицей. Откровенно предпочтя надежную ничью залихватскому поражению. Выход Бухарова не скорректировал намерений: разок форвард проверил Крицюка на прочность, но большей частью был занят поиском мяча и отработкой в прессинге и отборе.
Это отнюдь не означает, что соперники досрочно согласились на компромисс. «Быкам» такие манеры вовсе не присущи, да и «Ростов» не настолько богат очками, чтобы дарить их конкурентам. Просто аккуратность и бдительность на заключительном отрезке игры были возведены в абсолют, и эпизодов сродни тем, что обильно насытили середину встречи, уже не возникало. «Самый-самый» из них уже в компенсированные минуты заполучил Смолов и даже забил, выскочив один на один с Медведевым, но — из офсайда. Впрочем, с «заветного» 4-го места эта неудача краснодарцев не сдвинула.
Евгений ЗЫРЯНКИН.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 12542
|основной раунд: 21-й тур
|Олимп-2
|Иван Данильянц
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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