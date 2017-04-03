«Это было настоящее дерби». Что говорили после матча в Ростове-на-Дону

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— Как сыграл «Спартак»? — спросил Игорь Шалимов при входе в ростовский зал для пресс-конференции.

Узнав счет, главный тренер «быков» начал отвечать на вопросы журналистов.

— Тяжелый выезд. В Ростове-на-Дону всегда сложно играть. Могли выиграть, но и едва не проиграли. Ничья — удовлетворительный результат по такому ходу встречи. Единственное, что при счете 0:0, мы имели моменты и могли открыть счет, но в целом матч был равным.

— Чем довольны, а чем нет?

— Недоволен тем, что у наших ворот были моменты. Мы работали над этим, показывали игрокам сильные стороны «Ростова», но у соперника все равно были возможности забить. Не понравилась слабая реализация. Были проблемы с аутами, после которых мы теряли мяч.

— Против «Ростов» не хотели сыграть по схеме с пятью защитниками?

— Мы играем по одной схеме. Может, будем что-то менять, когда освоим нынешнюю расстановку идеально, когда с ней не будет сложностей. У нас нет проблем играть против пяти защитников — мы расставляемся так, как нам нужно, и играем от себя. Может, и будем пробовать что-то другое, но в ближайшее время этот вопрос не стоит.

— Что со Смоловым, который провел не самую лучшую встречу?

— Ему надо через матчи набрать игровой тонус, сейчас он не в форме. Ему было сложно против сильной ростовской обороны.

«БУХАРОВ НЕ ИГРАЛ В СТАРТЕ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ»

— Сегодня было настоящее дерби, никто не хотел уступать, — отметил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. — Все были настроены побеждать, хотели атаковать. В первом тайме было нелегко, потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере «Краснодара», у которого была хорошая комбинационная игра. В перерыве обсудили, что не получалось, внесли коррективы.

— Во втором тайме имели преимущество, создали моменты, хотя и «Краснодар» в контратаке был опасен. Ничья — результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд. У нас же сказался недостаток физической готовности из-за того что ребята были в сборных и не в тренировочном процессе. В первом тайме тяжело было, но ребята проявили старание, во втором переломили игру, побежали.

— Почему не выпустили Бухарова раньше?

— Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения. Планировалось, что будет играть с первых минут, но решили его придержать, потому что он едва не ушел с предыгровой тренировки.

— Почему «Ростову» всегда сложно играть с «Краснодаром»?

— Наверное, есть какие-то факторы, но я привык исходить из реальных вещей. У них классные игроки, очень организованная команда. Плюс мало кто в лиге играет как «Краснодара». Этот клуб много владеет мячом, но делает это компактно, создавая преимущество на ограниченных участках поля.

— Чем-то недовольны сегодня? Может, команда психологически вымотана после еврокубков?

— Недовольным в нашей ситуации быть вообще нельзя. Дело не в том, что мы не были готовы к сопернику. Мы просто были в первом тайме медленнее — сказался багаж утомления, плюс многие игроки были в сборных, Те 3−4 дня, которые были на подготовку — ушли почти исключительно на восстановление, но все равно в дебюте нам не хватало скорости, проигрывали подборы, не перехватывали мячи.

— Вы не забиваете уже в четырех матчах, хотя имеете много моментов…

— Слава богу, что эти моменты есть. Может, сказывается усталость, может где-то не хватает концентрации — это тоже связано с утомлением. Надо анализировать и дальше работать.

— Как оцениваете состояние поля?

— Это надо спрашивать у ребят. Вообще мы впервые вышли на этот газон в его текущем состоянии. Мы тренировались на совсем другом поле — мягком, но соперник был в том же положении.