«Это было настоящее дерби». Что говорили после матча в Ростове-на-Дону
Пресс-конференция главных тренеров «Ростова» и «Краснодара» после матча 21-го тура РФПЛ (0:0).
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Видимо, что-то случилось...
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— Как сыграл «Спартак»? — спросил Игорь Шалимов при входе в ростовский зал для
Узнав счет, главный тренер «быков» начал отвечать на вопросы журналистов.
— Тяжелый выезд. В
— Чем довольны, а чем нет?
— Недоволен тем, что у наших ворот были моменты. Мы работали над этим, показывали игрокам сильные стороны «Ростова», но у соперника все равно были возможности забить. Не понравилась слабая реализация. Были проблемы с аутами, после которых мы теряли мяч.
— Против «Ростов» не хотели сыграть по схеме с пятью защитниками?
— Мы играем по одной схеме. Может, будем
— Что со Смоловым, который провел не самую лучшую встречу?
— Ему надо через матчи набрать игровой тонус, сейчас он не в форме. Ему было сложно против сильной ростовской обороны.
«БУХАРОВ НЕ ИГРАЛ В СТАРТЕ
— Сегодня было настоящее дерби, никто не хотел уступать, — отметил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. — Все были настроены побеждать, хотели атаковать. В первом тайме было нелегко, потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере «Краснодара», у которого была хорошая комбинационная игра. В перерыве обсудили, что не получалось, внесли коррективы.
— Во втором тайме имели преимущество, создали моменты, хотя и «Краснодар» в контратаке был опасен. Ничья — результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд. У нас же сказался недостаток физической готовности
— Почему не выпустили Бухарова раньше?
— Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения. Планировалось, что будет играть с первых минут, но решили его придержать, потому что он едва не ушел с предыгровой тренировки.
— Почему «Ростову» всегда сложно играть с «Краснодаром»?
— Наверное, есть
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— Недовольным в нашей ситуации быть вообще нельзя. Дело не в том, что мы не были готовы к сопернику. Мы просто были в первом тайме медленнее — сказался багаж утомления, плюс многие игроки были в сборных, Те 3−4 дня, которые были на подготовку — ушли почти исключительно на восстановление, но все равно в дебюте нам не хватало скорости, проигрывали подборы, не перехватывали мячи.
— Вы не забиваете уже в четырех матчах, хотя имеете много моментов…
— Слава богу, что эти моменты есть. Может, сказывается усталость, может
— Как оцениваете состояние поля?
— Это надо спрашивать у ребят. Вообще мы впервые вышли на этот газон в его текущем состоянии. Мы тренировались на совсем другом поле — мягком, но соперник был в том же положении.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 12542
|основной раунд: 21-й тур
|Олимп-2
|Иван Данильянц
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
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