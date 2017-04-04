Мостовой: Никто не понимает, почему добавили 6 минут в конце матча «Спартака»

«Первый гол “Спартак” забил, не имея никакого преимущества в голевых моментах. Можно сказать, что до первого гола обе команды играли ни шатко ни валко. Мне кажется, что в середине второго тайма спартаковцы не расслабились, такие не расслабляются. Понятно, что с комфортным счётом играли, но Денис Попович очень хорошо попал. А когда тебе всего один мяч нужно забить, чтобы сравнять счёт, то играется намного легче. “Оренбург” ни в чём не уступал хозяевам, просто класс игроков Массимо Карреры выше. Могла быть и ничья. Если бы не добавили шесть минут, то сыграли бы вничью. Никто не понимает, почему добавили столько времени в конце матча. Да, игроки “Оренбурга” падали часто. А что делать, когда тебе бьют по ногам? Добавляют время, когда травмируется футболист.



Благой Георгиев совершил чудовищную ошибку и просто убил все старания своей команды. Ну как можно на 94-й минуте такое делать? Просто взял и отдал мяч сопернику — иди забивай», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.