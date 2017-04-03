Роман Зобнин: Теперь забью через год. Ждите
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после победы над «Оренбургом» (3:2).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
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— Забив второй гол, вы с трудом поднялись с газона. Просили замену?
— После гола я неудачно упал плечом в газон. Сейчас уже все нормально.
— Как объяснить фарт «Спартака» на последних минутах? Не в первый раз команда вырывает победу.
— Не могу сказать, что это
— Нервы болельщиков совсем не бережете? Не в первый раз они волнуются до последней минуты.
— Да, хочется извиниться за это. Вроде вели 2:0, спокойно играли, доводили матч до победы, а потом потеря концентрации на две минуты — и получаем два гола. Это неприятно ни нам, ни болельщикам, — никому. Но за эти эмоции мы и любим футбол.
— Верили, что «Спартаку» удастся забить третий гол?
— Пробовали, старались.
— Может, фарт можно связать с Массимо Каррерой? Это он настраивает вас?
— Фарт, в первую очередь, можно связать с командой.
— Уже забивали головой?
— Да я и дубль никогда не оформлял, у меня до этой игры только два гола в официальных матчах было. А головой вообще никогда. Теперь ждите через год, раз я так редко забиваю.
— Тоже дубль?
— Ну, дай бог.
— В эпизоде с третьим голом вы тоже поучаствовали.
— Выиграл единоборство внизу, затем Ещенко прострелил и Квинси забил.
— В концовке сил уже не было?
— После сборной, а я провел два матча, силы были на исходе. Но нужно себя перебарывать, хоть это и тяжеловато.
— В
— Это эмоции, не более. Мы пока не смотрели никаких повторов, поэтому говорить сложно. Был ли пенальти в концовке? Ну, раз судья не поставил, значит не было его.
— Получается, и за весь чемпионат тоже не было?
— Получается так.
— Может, и лучше стать чемпионами без единого пенальти?
— Главное, чтобы команда побеждала. Остальное не важно.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 25694
|основной раунд: 21-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Роберт Евдокимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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