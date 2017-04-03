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3 апреля 2017, 23:14 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Роман Зобнин: Теперь забью через год. Ждите

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после победы над «Оренбургом» (3:2).

Полузащитник московского Спартака Роман <span class=error>Зобнин</span> рассказал о своих ощущениях после победы над Оренбургом (3:2). Увеличить
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© РИА "Новости"

— Наконец-то удалось забить два года в официальном матче. Эмоции? Скорее положительные, мы ведь все-таки победили в этой тяжелой игре. «Спартак» может играть и лучше, мы совершали много ошибок, в том числе индивидуальных. Возможно, это связано с матчами сборных, все-таки у нас много ребят уезжало в свои национальные команды. Слава богу, все закончилась для нас победой.

— Забив второй гол, вы с трудом поднялись с газона. Просили замену?
— После гола я неудачно упал плечом в газон. Сейчас уже все нормально.

— Как объяснить фарт «Спартака» на последних минутах? Не в первый раз команда вырывает победу.
— Не могу сказать, что это какой-то особенный фарт, чемпионский. Мы все упорно работаем, стали единой командой, сплотились как коллектив. Возможно, нам просто везет. Но, повторюсь, нужно играть еще лучше, чтобы этот фарт никуда не ушел.

— Нервы болельщиков совсем не бережете? Не в первый раз они волнуются до последней минуты.
— Да, хочется извиниться за это. Вроде вели 2:0, спокойно играли, доводили матч до победы, а потом потеря концентрации на две минуты — и получаем два гола. Это неприятно ни нам, ни болельщикам, — никому. Но за эти эмоции мы и любим футбол.

— Верили, что «Спартаку» удастся забить третий гол?
— Пробовали, старались. Где-то чуйка была, что сможем.

— Может, фарт можно связать с Массимо Каррерой? Это он настраивает вас?
— Фарт, в первую очередь, можно связать с командой.

— Уже забивали головой?
— Да я и дубль никогда не оформлял, у меня до этой игры только два гола в официальных матчах было. А головой вообще никогда. Теперь ждите через год, раз я так редко забиваю.

— Тоже дубль?
— Ну, дай бог.

— В эпизоде с третьим голом вы тоже поучаствовали.
— Выиграл единоборство внизу, затем Ещенко прострелил и Квинси забил.

— В концовке сил уже не было?
— После сборной, а я провел два матча, силы были на исходе. Но нужно себя перебарывать, хоть это и тяжеловато.

— В какой-то момент даже Каррера был недоволен судейскими решениями. Вас они не удивили?
— Это эмоции, не более. Мы пока не смотрели никаких повторов, поэтому говорить сложно. Был ли пенальти в концовке? Ну, раз судья не поставил, значит не было его.

— Получается, и за весь чемпионат тоже не было?
— Получается так.

— Может, и лучше стать чемпионами без единого пенальти?
— Главное, чтобы команда побеждала. Остальное не важно.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Промес назвал второй пропущенный мяч «Спартака» нелогичным и «страшным»

Промес назвал второй пропущенный мяч «Спартака» нелогичным и «страшным»

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