Роман Зобнин: Теперь забью через год. Ждите

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— Наконец-то удалось забить два года в официальном матче. Эмоции? Скорее положительные, мы ведь все-таки победили в этой тяжелой игре. «Спартак» может играть и лучше, мы совершали много ошибок, в том числе индивидуальных. Возможно, это связано с матчами сборных, все-таки у нас много ребят уезжало в свои национальные команды. Слава богу, все закончилась для нас победой.

— Забив второй гол, вы с трудом поднялись с газона. Просили замену?

— После гола я неудачно упал плечом в газон. Сейчас уже все нормально.

— Как объяснить фарт «Спартака» на последних минутах? Не в первый раз команда вырывает победу.

— Не могу сказать, что это какой-то особенный фарт, чемпионский. Мы все упорно работаем, стали единой командой, сплотились как коллектив. Возможно, нам просто везет. Но, повторюсь, нужно играть еще лучше, чтобы этот фарт никуда не ушел.

— Нервы болельщиков совсем не бережете? Не в первый раз они волнуются до последней минуты.

— Да, хочется извиниться за это. Вроде вели 2:0, спокойно играли, доводили матч до победы, а потом потеря концентрации на две минуты — и получаем два гола. Это неприятно ни нам, ни болельщикам, — никому. Но за эти эмоции мы и любим футбол.

— Верили, что «Спартаку» удастся забить третий гол?

— Пробовали, старались. Где-то чуйка была, что сможем.

— Может, фарт можно связать с Массимо Каррерой? Это он настраивает вас?

— Фарт, в первую очередь, можно связать с командой.

— Уже забивали головой?

— Да я и дубль никогда не оформлял, у меня до этой игры только два гола в официальных матчах было. А головой вообще никогда. Теперь ждите через год, раз я так редко забиваю.

— Тоже дубль?

— Ну, дай бог.

— В эпизоде с третьим голом вы тоже поучаствовали.

— Выиграл единоборство внизу, затем Ещенко прострелил и Квинси забил.

— В концовке сил уже не было?

— После сборной, а я провел два матча, силы были на исходе. Но нужно себя перебарывать, хоть это и тяжеловато.

— В какой-то момент даже Каррера был недоволен судейскими решениями. Вас они не удивили?

— Это эмоции, не более. Мы пока не смотрели никаких повторов, поэтому говорить сложно. Был ли пенальти в концовке? Ну, раз судья не поставил, значит не было его.

— Получается, и за весь чемпионат тоже не было?

— Получается так.

— Может, и лучше стать чемпионами без единого пенальти?

— Главное, чтобы команда побеждала. Остальное не важно.