Промес назвал второй пропущенный мяч «Спартака» нелогичным и «страшным»

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«Спартак» выиграл со счетом 3:2. Красно-белые при этом вели 2:0, но позволили гостям сравнять счет за 15 минут до конца основного времени встречи. Промес стал автором победного мяча в компенсированное время.

«Мы не должны были пропускать два гола, ведя 2:0. Нужно было забивать третий и четвертый мячи, — сказал Промес. — Когда пропустили второй гол — это было нелогично и страшно. Я помню, что забил два гола в первом матче против “Оренбурга”, но не сказал бы, что это “моя” команда, такое случается».

В ходе игры арбитр отменил третий гол «Спартака», который забил Сальваторе Боккетти. «Я не видел, что там произошло. Трудно сказать, почему гол не засчитали. Сейчас я очень счастлив, что команде удалось добиться столь важной победы», — отметил он.

Следующий матч «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» 9 апреля.