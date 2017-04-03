Промес назвал второй пропущенный мяч «Спартака» нелогичным и «страшным»
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал нелогичным и «страшным» второй пропущенный мяч от «Оренбурга» при счете 2:1 в домашней игре 21-го тура чемпионата России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.
«Спартак» выиграл со счетом 3:2. Красно-белые при этом вели 2:0, но позволили гостям сравнять счет за 15 минут до конца основного времени встречи. Промес стал автором победного мяча в компенсированное время.
«Мы не должны были пропускать два гола, ведя 2:0. Нужно было забивать третий и четвертый мячи, — сказал Промес. — Когда пропустили второй гол — это было нелогично и страшно. Я помню, что забил два гола в первом матче против “Оренбурга”, но не сказал бы, что это “моя” команда, такое случается».
В ходе игры арбитр отменил третий гол «Спартака», который забил Сальваторе Боккетти. «Я не видел, что там произошло. Трудно сказать, почему гол не засчитали. Сейчас я очень счастлив, что команде удалось добиться столь важной победы», — отметил он.
Следующий матч «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» 9 апреля.