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3 апреля 2017, 23:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Промес назвал второй пропущенный мяч «Спартака» нелогичным и «страшным»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал нелогичным и «страшным» второй пропущенный мяч от «Оренбурга» при счете 2:1 в домашней игре 21-го тура чемпионата России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

По мнению полузащитника команда не должна была пропускать два гола. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Спартак» выиграл со счетом 3:2. Красно-белые при этом вели 2:0, но позволили гостям сравнять счет за 15 минут до конца основного времени встречи. Промес стал автором победного мяча в компенсированное время.

«Мы не должны были пропускать два гола, ведя 2:0. Нужно было забивать третий и четвертый мячи, — сказал Промес. — Когда пропустили второй гол — это было нелогично и страшно. Я помню, что забил два гола в первом матче против “Оренбурга”, но не сказал бы, что это “моя” команда, такое случается».

В ходе игры арбитр отменил третий гол «Спартака», который забил Сальваторе Боккетти. «Я не видел, что там произошло. Трудно сказать, почему гол не засчитали. Сейчас я очень счастлив, что команде удалось добиться столь важной победы», — отметил он.

Следующий матч «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» 9 апреля.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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