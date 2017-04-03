Массимо Каррера: Вместо 3:0 мы получили 2:2 — в такой момент рушится весь мир!
Главный тренер лидера чемпионата — о победе на флажке над аутсайдером.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Удар Промеса в конце — самый важный для него в этом сезоне? — вопрос наставнику «Спартака».
— Судя по результату, конечно. Последние секунды, победный мяч. Это очень важный удар!
— С чем связываете столь быстрые два мяча в ваши ворота?
— Футбол — он такой. С возможного счета 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что нельзя никогда терять концентрацию, нельзя думать, что победа в кармане. Несмотря ни на что, ребята молодцы, они боролись до конца.
— Как оцените игру Тигиева? И когда выйдет Джикия?
— Тигиев провел хороший матч. Он был немного скромный, когда мы атаковали. Но поменял я его не поэтому, а потому, что он не был готов играть 90 минут. Физически.
— Почему не был засчитан гол Боккетти?
— Еще не пересматривал момент. Объяснить не могу. К сожалению, мысль о спокойном вечере и о том, что мы ведем 3:0, улетучилась быстро.
— Как вам игра команды при счете 2:2?
— Два мяча за такое стремительное время! 2:2 вместо 3:0, в такие моменты на тебя рушится весь мир. Как хорошо, что команда продолжила играть в футбол и исправила ситуацию. Мы до конца строили игру так, как умеем. Возможно, немного суетились в конце, но удача была на нашей стороне.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Тушина.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 25694
|основной раунд: 21-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Роберт Евдокимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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