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— Удар Промеса в конце — самый важный для него в этом сезоне? — вопрос наставнику «Спартака».

— Судя по результату, конечно. Последние секунды, победный мяч. Это очень важный удар!

— С чем связываете столь быстрые два мяча в ваши ворота?

— Футбол — он такой. С возможного счета 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что нельзя никогда терять концентрацию, нельзя думать, что победа в кармане. Несмотря ни на что, ребята молодцы, они боролись до конца.

— Как оцените игру Тигиева? И когда выйдет Джикия?

— Тигиев провел хороший матч. Он был немного скромный, когда мы атаковали. Но поменял я его не поэтому, а потому, что он не был готов играть 90 минут. Физически.

— Почему не был засчитан гол Боккетти?

— Еще не пересматривал момент. Объяснить не могу. К сожалению, мысль о спокойном вечере и о том, что мы ведем 3:0, улетучилась быстро.

— Как вам игра команды при счете 2:2?

— Два мяча за такое стремительное время! 2:2 вместо 3:0, в такие моменты на тебя рушится весь мир. Как хорошо, что команда продолжила играть в футбол и исправила ситуацию. Мы до конца строили игру так, как умеем. Возможно, немного суетились в конце, но удача была на нашей стороне.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Тушина.