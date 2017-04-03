Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29302037/
3 апреля 2017, 22:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Вместо 3:0 мы получили 2:2 — в такой момент рушится весь мир!

Главный тренер лидера чемпионата — о победе на флажке над аутсайдером.

Главный тренер лидера — о победе на флажке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Удар Промеса в конце — самый важный для него в этом сезоне? — вопрос наставнику «Спартака».

— Судя по результату, конечно. Последние секунды, победный мяч. Это очень важный удар!

— С чем связываете столь быстрые два мяча в ваши ворота?

— Футбол — он такой. С возможного счета 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что нельзя никогда терять концентрацию, нельзя думать, что победа в кармане. Несмотря ни на что, ребята молодцы, они боролись до конца.

— Как оцените игру Тигиева? И когда выйдет Джикия?

— Тигиев провел хороший матч. Он был немного скромный, когда мы атаковали. Но поменял я его не поэтому, а потому, что он не был готов играть 90 минут. Физически.

— Почему не был засчитан гол Боккетти?

— Еще не пересматривал момент. Объяснить не могу. К сожалению, мысль о спокойном вечере и о том, что мы ведем 3:0, улетучилась быстро.

— Как вам игра команды при счете 2:2?

— Два мяча за такое стремительное время! 2:2 вместо 3:0, в такие моменты на тебя рушится весь мир. Как хорошо, что команда продолжила играть в футбол и исправила ситуацию. Мы до конца строили игру так, как умеем. Возможно, немного суетились в конце, но удача была на нашей стороне.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Тушина.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Кафельников: «Спартак» в игре с «Оренбургом» попал в нокдаун, едва не стоивший победы

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты «Спартака» в матче с «Оренбургом» попали в нокдаун, который едва не стоил команде победы, заявил известный в прошлом теннисист, болельщик «красно-белых» Евгений Кафельников.
Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР