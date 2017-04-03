Футболист «Зенита» Кришито был в нескольких сотнях метров от взрыва в Петербурге

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В понедельник около 14:30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

«Я был в ресторане в этом районе, в нескольких сотнях метров от взрыва, в результате которого погибли люди. На самом деле это было невозможно понять: я направился домой, включил телевизор и только тогда понял, что случилось», — сказал Кришито, чьи слова приводит goal.com со ссылкой на ANSA.