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3 апреля 2017, 22:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Зенита» Кришито был в нескольких сотнях метров от взрыва в Петербурге

Тема: Теракт в петербургском метро

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Итальянский защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито заявил, что находился в нескольких сотнях метров от места, где прогремел взрыв в Санкт-Петербурге.

Итальянский защитник футбольного клуба Зенит <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> заявил что находился в нескольких сотнях метров от места где прогремел взрыв в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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© РИА "Новости"

В понедельник около 14:30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

«Я был в ресторане в этом районе, в нескольких сотнях метров от взрыва, в результате которого погибли люди. На самом деле это было невозможно понять: я направился домой, включил телевизор и только тогда понял, что случилось», — сказал Кришито, чьи слова приводит goal.com со ссылкой на ANSA.

Ранее Кришито на своей странице в Instagram выразил соболезнования. «Веря всегда в более светлый мир, состоящий только из радостных красок, молюсь за жертв и семьи, затронутые сегодняшними событиями. Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, который все эти шесть лет дарил мне чувство безопасности», — написал он.

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