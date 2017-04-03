Кафельников: «Спартак» в игре с «Оренбургом» попал в нокдаун, едва не стоивший победы

«Спартак» в понедельник обыграл «Оренбург» в матче 21-го тура чемпионата России — 3:2, забив победный мяч в компенсированное время. При этом команда гостей во втором тайме отыгралась со счета 0:2.

«Как в боксе бывает — мы попали в нокдаун, который продлился 20 минут и чуть не стоил победы. Но ребята молодцы. (Автор победного мяча Куинси) Промес сыграл на уровне, и его фортуна наградила голом. Взяли очень важные три очка. (Защитнику Георгию) Тигиеву по первому матчу тяжело резюме дать, но ждать от него феерического матча было тяжело. (Андрей) Ещенко не впечатлил, а Рома Зобнин молодец. Я расстроился, когда Жано (Ананидзе) поменяли», — сказал Кафельников журналистам.