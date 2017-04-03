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3 апреля 2017, 22:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кафельников: «Спартак» в игре с «Оренбургом» попал в нокдаун, едва не стоивший победы

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты «Спартака» в матче с «Оренбургом» попали в нокдаун, который едва не стоил команде победы, заявил известный в прошлом теннисист, болельщик «красно-белых» Евгений Кафельников.

«Спартак» в понедельник обыграл «Оренбург» в матче 21-го тура чемпионата России — 3:2, забив победный мяч в компенсированное время. При этом команда гостей во втором тайме отыгралась со счета 0:2.

«Как в боксе бывает — мы попали в нокдаун, который продлился 20 минут и чуть не стоил победы. Но ребята молодцы. (Автор победного мяча Куинси) Промес сыграл на уровне, и его фортуна наградила голом. Взяли очень важные три очка. (Защитнику Георгию) Тигиеву по первому матчу тяжело резюме дать, но ждать от него феерического матча было тяжело. (Андрей) Ещенко не впечатлил, а Рома Зобнин молодец. Я расстроился, когда Жано (Ананидзе) поменяли», — сказал Кафельников журналистам.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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