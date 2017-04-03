Красно-белая воля! «Спартак» победил «Оренбург»

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УВАЖЕНИЕ

Болельщики «Спартака» знают, как поддержать свою команду громко. В этот вечер они показали, что умеют и хранить тишину. Минута молчания перед стартовым свистком получилась образцовой — уважение памяти жертв питерской трагедии было не показным, искренним. Общее подавленное настроение чувствовалось и в окрестностях стадиона. Если кто и пытался затянуть какую-нибудь песню, то быстро осекался — никто не поддерживал. Не то состояние, не те мысли.

Первые пять минут стадион провел в тишине — в знак солидарности с Петербургом. А когда, наконец, запел, то сделал это так же достойно. Фанаты полностью исключили из репертуара любые оскорбления.

ПОРВАННАЯ ФУТБОЛКА

«Оренбург» — классический представитель пограничного слоя между аутсайдерами и середняками. Определение «вязкий» тут подходит лучше всего. Кроме того, гости «Открытия Арены» в премьер-лиге первый год, а значит, и мотивация у него по умолчанию высокая. Борьба — царь и бог таких команд. Оренбуржцы были готовы на все — лишь бы забрать у «Спартака» очки. Отсюда активный прессинг на чужой половине, постоянные стыки, жесткие подкаты. Мокрый снег, зарядивший над Москвой перед матчем, добавлял красок начавшейся рубке.

Но «Спартак» Массимо Карреры — не ажурные мальчики. Эти ребята тоже знают, как бороться, они давно ни от кого не убирают ног. Уже через пять минут после начала матча белорус Станислав Драгун пошел к скамейке с разорванной футболкой — менять на новую. Испугать красно-белых напором не получилось.

Но пробиться через оборону «Оренбурга» лидерам чемпионата удалось не сразу.

Каррера пошел на небольшие изменения в составе. Во-первых, в запасе остался Глушаков, который понес тяжелую утрату — 29 марта не стало Валерия Глушакова, дяди Дениса. Во-вторых, итальянец выпустил на правом фланге обороне Тигиева вместо традиционного Ещенко.

И, надо сказать, решение себя оправдало — в первом тайме этот край работал отлично. Причем, именно как целое крыло, а не как два конкретных футболиста. На правом фланге Ананидзе и Промес создали на 14-й минуте первый классный момент в матче — разыграли шикарную стенку с пасом пяткой Джано. Отсюда же Самедов на 26-й минуте здорово навешивал на того же Промеса — тот немного опоздал вогнать мяч в пустой угол. И, наконец, справа же Фернанду подал штрафной, после которого Зобнин открыл счет и забил свой первый гол за красно-белых!

Будь Самедов чуть удачливее, с правого фланга в ворота «Оренбурга» прилетел бы и второй мяч, но Михаила Кержакова на 37-й минуте спасла перекладина. Пусть начался матч для «Спартака» туговато, на перерыв красно-белые уходили с хорошим настроем. При счете 0:0 гостям было гораздо проще играть в свой вязкий футбол.

2:2 ВМЕСТО 3:0

Теперь же «Оренбургу» требовалось идти вперед и раскрываться. Подобных навыков у гостей не так много, но желание компенсировало все остальное — спокойной жизни у Реброва во втором тайме не было. Встреча от этого только выиграла, ведь и у «Спартака» появилось пространство, стало больше быстрых и размашистых атак. Моменты посыпались один за другим, причем у обоих ворот. С интервалом в минуту Кержаков и Ребров выручили свои команды после ударов Промеса и Дюриша.

На 58-й минуте «Спартак» увеличил отрыв — и снова головой забил Зобнин, причем ценой болезненного ушиба. Но еще больше похвалить тут стоит Ананидзе, который сам подобрал мяч после выноса Афонина, сыграл на левом фланге в стенку с Промесом, в штрафной убрал на замахе Малых, и мягко навесил на линию вратарской. Зобнин едва не внес мяч в ворота вместе с Полуяхтовым.

Кто в этот момент сомневался, что «Спартак» спокойно победит? Тем более, на 69-й минуте Боккетти вроде бы забил третий мяч, отмененный из-за того, что итальянец нарушил правила. Но пока все пытались понять, в чем там проблема, вышедший на замену Попович как дал издалека в самую «девятку» — и уже 2:1.

Второй гол «Оренбурга» оказался не так красив, но еще более стремителен. Снова дальний удар, на этот раз с правого фланга, где теперь стоял Ещенко, заменивший Тигиева, причем с довольно острого угла, но Ребров отбил перед собой. Зря, счет усилиями успевшего на добивание Дюриша сравнялся.

ПРОМЕС: УДАР СЕЗОНА?

На то, чтобы спасти матч, у «Спартака» оставалось 20 минут. Возможности были, но были и нервы. Куда без них в такой-то ситуации? На замену вышел Зе Луиш — спасать команду. А «Оренбург» начал все чаще падать — спасать ничью. На поле то и дело появлялись носилки. Болельщики, сидевшие за скамейкой гостей вскипели — завязалась словесная перепалка с кем-то из запасных. В это время «Спартак» отчаянно штурмовал ворота Кержакова. Шло компенсированное время, «Оренбург» стоял намертво — мячи, посланные хозяевами в чужую штрафную, пулей вылетали обратно.

Но в самом, самом, самом конце Промес нанес, возможно, свой главный свой удар в этом сезоне — 3:2!

Потрясающий сюжет. Невероятная воля. И очень важная для «Спартака» победа.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Тушина.