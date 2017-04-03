Красно-белая воля! «Спартак» победил «Оренбург»
В невероятном по накалу матче «Спартак» вырвал на последних секундах победу, которую сам же едва не потерял.
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УВАЖЕНИЕ
Болельщики «Спартака» знают, как поддержать свою команду громко. В этот вечер они показали, что умеют и хранить тишину. Минута молчания перед стартовым свистком получилась образцовой — уважение памяти жертв питерской трагедии было не показным, искренним. Общее подавленное настроение чувствовалось и в окрестностях стадиона. Если кто и пытался затянуть
Первые пять минут стадион провел в тишине — в знак солидарности с Петербургом. А когда, наконец, запел, то сделал это так же достойно. Фанаты полностью исключили из репертуара любые оскорбления.
ПОРВАННАЯ ФУТБОЛКА
«Оренбург» — классический представитель пограничного слоя между аутсайдерами и середняками. Определение «вязкий» тут подходит лучше всего. Кроме того, гости «Открытия Арены» в
Но «Спартак» Массимо Карреры — не ажурные мальчики. Эти ребята тоже знают, как бороться, они давно ни от кого не убирают ног. Уже через пять минут после начала матча белорус Станислав Драгун пошел к скамейке с разорванной футболкой — менять на новую. Испугать
Но пробиться через оборону «Оренбурга» лидерам чемпионата удалось не сразу.
Каррера пошел на небольшие изменения в составе.
И, надо сказать, решение себя оправдало — в первом тайме этот край работал отлично. Причем, именно как целое крыло, а не как два конкретных футболиста. На правом фланге Ананидзе и Промес создали на 14-й минуте первый классный момент в матче — разыграли шикарную стенку с пасом пяткой Джано. Отсюда же Самедов на 26-й минуте здорово навешивал на того же Промеса — тот немного опоздал вогнать мяч в пустой угол. И, наконец, справа же Фернанду подал штрафной, после которого Зобнин открыл счет и забил свой первый гол за
Будь Самедов чуть удачливее, с правого фланга в ворота «Оренбурга» прилетел бы и второй мяч, но Михаила Кержакова на 37-й минуте спасла перекладина. Пусть начался матч для «Спартака» туговато, на перерыв
2:2 ВМЕСТО 3:0
Теперь же «Оренбургу» требовалось идти вперед и раскрываться. Подобных навыков у гостей не так много, но желание компенсировало все остальное — спокойной жизни у Реброва во втором тайме не было. Встреча от этого только выиграла, ведь и у «Спартака» появилось пространство, стало больше быстрых и размашистых атак. Моменты посыпались один за другим, причем у обоих ворот. С интервалом в минуту Кержаков и Ребров выручили свои команды после ударов Промеса и Дюриша.
На 58-й минуте «Спартак» увеличил отрыв — и снова головой забил Зобнин, причем ценой болезненного ушиба. Но еще больше похвалить тут стоит Ананидзе, который сам подобрал мяч после выноса Афонина, сыграл на левом фланге в стенку с Промесом, в штрафной убрал на замахе Малых, и мягко навесил на линию вратарской. Зобнин едва не внес мяч в ворота вместе с Полуяхтовым.
Кто в этот момент сомневался, что «Спартак» спокойно победит? Тем более, на 69-й минуте Боккетти вроде бы забил третий мяч, отмененный
Второй гол «Оренбурга» оказался не так красив, но еще более стремителен. Снова дальний удар, на этот раз с правого фланга, где теперь стоял Ещенко, заменивший Тигиева, причем с довольно острого угла, но Ребров отбил перед собой. Зря, счет усилиями успевшего на добивание Дюриша сравнялся.
ПРОМЕС: УДАР СЕЗОНА?
На то, чтобы спасти матч, у «Спартака» оставалось 20 минут. Возможности были, но были и нервы. Куда без них в
Но в самом, самом, самом конце Промес нанес, возможно, свой главный свой удар в этом сезоне — 3:2!
Потрясающий сюжет. Невероятная воля. И очень важная для «Спартака» победа.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Тушина.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 25694
|основной раунд: 21-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Роберт Евдокимов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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