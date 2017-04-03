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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29301827/
3 апреля 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Красно-белая воля! «Спартак» победил «Оренбург»

В невероятном по накалу матче «Спартак» вырвал на последних секундах победу, которую сам же едва не потерял.

В невероятном по накалу матче Спартак вырвал победу которую сам же едва не потерял. Увеличить
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УВАЖЕНИЕ

Болельщики «Спартака» знают, как поддержать свою команду громко. В этот вечер они показали, что умеют и хранить тишину. Минута молчания перед стартовым свистком получилась образцовой — уважение памяти жертв питерской трагедии было не показным, искренним. Общее подавленное настроение чувствовалось и в окрестностях стадиона. Если кто и пытался затянуть какую-нибудь песню, то быстро осекался — никто не поддерживал. Не то состояние, не те мысли.

Первые пять минут стадион провел в тишине — в знак солидарности с Петербургом. А когда, наконец, запел, то сделал это так же достойно. Фанаты полностью исключили из репертуара любые оскорбления.

ПОРВАННАЯ ФУТБОЛКА

«Оренбург» — классический представитель пограничного слоя между аутсайдерами и середняками. Определение «вязкий» тут подходит лучше всего. Кроме того, гости «Открытия Арены» в премьер-лиге первый год, а значит, и мотивация у него по умолчанию высокая. Борьба — царь и бог таких команд. Оренбуржцы были готовы на все — лишь бы забрать у «Спартака» очки. Отсюда активный прессинг на чужой половине, постоянные стыки, жесткие подкаты. Мокрый снег, зарядивший над Москвой перед матчем, добавлял красок начавшейся рубке.

Но «Спартак» Массимо Карреры — не ажурные мальчики. Эти ребята тоже знают, как бороться, они давно ни от кого не убирают ног. Уже через пять минут после начала матча белорус Станислав Драгун пошел к скамейке с разорванной футболкой — менять на новую. Испугать красно-белых напором не получилось.

Но пробиться через оборону «Оренбурга» лидерам чемпионата удалось не сразу.

Каррера пошел на небольшие изменения в составе. Во-первых, в запасе остался Глушаков, который понес тяжелую утрату — 29 марта не стало Валерия Глушакова, дяди Дениса. Во-вторых, итальянец выпустил на правом фланге обороне Тигиева вместо традиционного Ещенко.

И, надо сказать, решение себя оправдало — в первом тайме этот край работал отлично. Причем, именно как целое крыло, а не как два конкретных футболиста. На правом фланге Ананидзе и Промес создали на 14-й минуте первый классный момент в матче — разыграли шикарную стенку с пасом пяткой Джано. Отсюда же Самедов на 26-й минуте здорово навешивал на того же Промеса — тот немного опоздал вогнать мяч в пустой угол. И, наконец, справа же Фернанду подал штрафной, после которого Зобнин открыл счет и забил свой первый гол за красно-белых!

Будь Самедов чуть удачливее, с правого фланга в ворота «Оренбурга» прилетел бы и второй мяч, но Михаила Кержакова на 37-й минуте спасла перекладина. Пусть начался матч для «Спартака» туговато, на перерыв красно-белые уходили с хорошим настроем. При счете 0:0 гостям было гораздо проще играть в свой вязкий футбол.

2:2 ВМЕСТО 3:0

Теперь же «Оренбургу» требовалось идти вперед и раскрываться. Подобных навыков у гостей не так много, но желание компенсировало все остальное — спокойной жизни у Реброва во втором тайме не было. Встреча от этого только выиграла, ведь и у «Спартака» появилось пространство, стало больше быстрых и размашистых атак. Моменты посыпались один за другим, причем у обоих ворот. С интервалом в минуту Кержаков и Ребров выручили свои команды после ударов Промеса и Дюриша.

На 58-й минуте «Спартак» увеличил отрыв — и снова головой забил Зобнин, причем ценой болезненного ушиба. Но еще больше похвалить тут стоит Ананидзе, который сам подобрал мяч после выноса Афонина, сыграл на левом фланге в стенку с Промесом, в штрафной убрал на замахе Малых, и мягко навесил на линию вратарской. Зобнин едва не внес мяч в ворота вместе с Полуяхтовым.

Кто в этот момент сомневался, что «Спартак» спокойно победит? Тем более, на 69-й минуте Боккетти вроде бы забил третий мяч, отмененный из-за того, что итальянец нарушил правила. Но пока все пытались понять, в чем там проблема, вышедший на замену Попович как дал издалека в самую «девятку» — и уже 2:1.

Второй гол «Оренбурга» оказался не так красив, но еще более стремителен. Снова дальний удар, на этот раз с правого фланга, где теперь стоял Ещенко, заменивший Тигиева, причем с довольно острого угла, но Ребров отбил перед собой. Зря, счет усилиями успевшего на добивание Дюриша сравнялся.

ПРОМЕС: УДАР СЕЗОНА?

На то, чтобы спасти матч, у «Спартака» оставалось 20 минут. Возможности были, но были и нервы. Куда без них в такой-то ситуации? На замену вышел Зе Луиш — спасать команду. А «Оренбург» начал все чаще падать — спасать ничью. На поле то и дело появлялись носилки. Болельщики, сидевшие за скамейкой гостей вскипели — завязалась словесная перепалка с кем-то из запасных. В это время «Спартак» отчаянно штурмовал ворота Кержакова. Шло компенсированное время, «Оренбург» стоял намертво — мячи, посланные хозяевами в чужую штрафную, пулей вылетали обратно.

Но в самом, самом, самом конце Промес нанес, возможно, свой главный свой удар в этом сезоне — 3:2!

Потрясающий сюжет. Невероятная воля. И очень важная для «Спартака» победа.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Тушина.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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