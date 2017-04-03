СМИ: «Зенит» заинтересован в покупке Ерохина
Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» и сборной России Александра Ерохина. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
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По информации журналистов, сумма трансфера 27-летнего футболиста может составить порядка €10 млн.
В материале уточняется, что контактов по трансферу между командами пока не было. Однако известно, что игрок является одним из приоритетных целей «Зенита».
В этом сезоне Ерохин забил 4 гола и отдал результативную передачу в 15 матчах РФПЛ, четырех матчах в Лиге Европы и девяти матчах в Лиге чемпионов.
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