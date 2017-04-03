Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29301826/
3 апреля 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Зенит» заинтересован в покупке Ерохина

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» и сборной России Александра Ерохина. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Сумма трансфера 27-летнего футболиста может составить порядка €10 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации журналистов, сумма трансфера 27-летнего футболиста может составить порядка €10 млн.

В материале уточняется, что контактов по трансферу между командами пока не было. Однако известно, что игрок является одним из приоритетных целей «Зенита».

В этом сезоне Ерохин забил 4 гола и отдал результативную передачу в 15 матчах РФПЛ, четырех матчах в Лиге Европы и девяти матчах в Лиге чемпионов.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 Марта

«Анжи» уходит в киберпространство

РФС защитит молодых игроков

Фергюсон: «Нурмагомедову нужно худеть или уходить в другую категорию»