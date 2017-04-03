Тренер «Оренбурга» Евдокимов остался крайне недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Матч 21-го тура, прошедший на «Открытие-Арене», завершился победой красно-белых со счетом 3:2. На дубль Романа Зобнина (34-я и 58-я минуты) гости ответили точными ударами Дениса Поповича (70) и Михала Дюриша (71), а победный гол на пятой компенсированной к основному времени встречи минуте забил Квинси Промес.

«Мягко говоря, я судейством очень недоволен. Но вы же знаете, что у нас все прекрасно с судейством», — сказал иронично Евдокимов.

Комментируя встречу, специалист отметил, что его команда могла добиться победы. «Хорошая команда “Спартак”, идущая на первом месте. На фоне их мы показали, что тоже умеем играть в футбол. Могли не просто проиграть, но и выиграть — при счете 2:2 был выход один на один», — поделился впечатлениями тренер.

Евдокимов признался, что будет рад, если «Спартак» выиграет чемпионат. «Мне было бы приятно, если “Спартак” станет чемпионом. Прекрасный стадион, прекрасная команда, не просто побеждающая, но и показывающая характер — она несколько матчей выиграла на последних минутах», — сказал он.

В следующем туре «Спартак» 9 апреля сыграет на выезде с «Уфой», а «Оренбург» — днем позже с «Уралом».