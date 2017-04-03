Тренер «Оренбурга» Евдокимов назвал ужасом поведение болельщиков «Спартака»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч 21-го тура, прошедший на «Открытие-Арене», завершился победой красно-белых со счетом 3:2. При счете 2:2 часть болельщиков за скамейкой «Оренбурга» активно высказывала недовольство поведением одного из игроков соперника, который, по их мнению, затягивал время.

«За 90 минут вы бы знали, что я услышал, это невыносимо, это просто ужас. Узнал все и про “Оренбург”, и про себя, услышал, за сколько мы продались “Зениту”, — поделился Евдокимов. — Это эмоции, наверное, для этого и ходят на стадион. Я спокойно к этому отношусь — они искренне болеют за “Спартак”, так что я их прекрасно понимаю».

«Спартак» после 21-го тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России.