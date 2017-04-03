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3 апреля 2017, 22:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер «Оренбурга» Евдокимов назвал ужасом поведение болельщиков «Спартака»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» ужасно вели себя во время матча чемпионата России по футболу с «Оренбургом», но понять их можно. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов.

При счете 2:2 часть болельщиков Спартака за скамейкой Оренбурга активно высказывала недовольство поведением одного из игроков соперника который по их мнению затягивал время. Увеличить
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Матч 21-го тура, прошедший на «Открытие-Арене», завершился победой красно-белых со счетом 3:2. При счете 2:2 часть болельщиков за скамейкой «Оренбурга» активно высказывала недовольство поведением одного из игроков соперника, который, по их мнению, затягивал время.

«За 90 минут вы бы знали, что я услышал, это невыносимо, это просто ужас. Узнал все и про “Оренбург”, и про себя, услышал, за сколько мы продались “Зениту”, — поделился Евдокимов. — Это эмоции, наверное, для этого и ходят на стадион. Я спокойно к этому отношусь — они искренне болеют за “Спартак”, так что я их прекрасно понимаю».

«Спартак» после 21-го тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Тренер «Оренбурга» Евдокимов остался крайне недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Тренер «Оренбурга» Евдокимов остался крайне недоволен судейством в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов остался крайне недоволен работой судей в матче со «Спартаком». Об этом специалист заявил на пресс- конференции после встречи.
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