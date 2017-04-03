Тренер «Оренбурга» Евдокимов назвал ужасом поведение болельщиков «Спартака»
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» ужасно вели себя во время матча чемпионата России по футболу с «Оренбургом», но понять их можно. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов.
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Матч 21-го тура, прошедший на «Открытие-Арене», завершился победой красно-белых со счетом 3:2. При счете 2:2 часть болельщиков за скамейкой «Оренбурга» активно высказывала недовольство поведением одного из игроков соперника, который, по их мнению, затягивал время.
«За 90 минут вы бы знали, что я услышал, это невыносимо, это просто ужас. Узнал все и про “Оренбург”, и про себя, услышал, за сколько мы продались “Зениту”, — поделился Евдокимов. — Это эмоции, наверное, для этого и ходят на стадион. Я спокойно к этому отношусь — они искренне болеют за “Спартак”, так что я их прекрасно понимаю».
«Спартак» после 21-го тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России.