«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
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Для «Краснодара» эта ничья стала 10-й в нынешнем сезоне первенства страны, по этому показателю команда занимает первое место в
В турнирной таблице «Ростов» занимает седьмое место, набрав 31 очко, «Краснодар» с 34 очками идет четвертым.
В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Краснодар» на своем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 9 апреля.
|3.04.2017 19:30
|Зрители 12542
|основной раунд: 21-й тур
|Олимп-2
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Игорь Шалимов
Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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