«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Для «Краснодара» эта ничья стала 10-й в нынешнем сезоне первенства страны, по этому показателю команда занимает первое место в премьер-лиге. «Ростов» третий раз подряд в чемпионате сыграл вничью со счетом 0:0.

В турнирной таблице «Ростов» занимает седьмое место, набрав 31 очко, «Краснодар» с 34 очками идет четвертым.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Краснодар» на своем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 9 апреля.