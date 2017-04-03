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3 апреля 2017, 21:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

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Для «Краснодара» эта ничья стала 10-й в нынешнем сезоне первенства страны, по этому показателю команда занимает первое место в премьер-лиге. «Ростов» третий раз подряд в чемпионате сыграл вничью со счетом 0:0.

В турнирной таблице «Ростов» занимает седьмое место, набрав 31 очко, «Краснодар» с 34 очками идет четвертым.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Краснодар» на своем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 9 апреля.

3.04.2017 19:30 Зрители 12542 основной раунд: 21-й тур Олимп-2
Ростов 0:0 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Игорь Шалимов
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
Денис Терентьев 5
Миха Мевля 23
Федор Кудряшов 30
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Александр Гацкан (к) 84
90′ Марко Симич 22
Хорен Байрамян 19
76′ Дмитрий Полоз 7
Марко Девич 33
69′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
1 Станислав Крицюк
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович 63′
6 Андреас Гранквист (к)
33 Маурисио Перейра 77′
8 Юрий Газинский
90 Федор Смолов 90+3′
77 Шарль Каборе 39′
17 Виталий Калешин 11′
98 Сергей Петров
16 Виктор Классон 90′
11 Вячеслав Подберезкин
7 Павел Мамаев 77′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 2
17 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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