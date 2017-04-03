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3 апреля 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» победил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» нанес поражение «Оренбургу» со счетом 3:2 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

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Голы в составе хозяев забил 23-летний полузащитник Роман Зобнин (34-я и 58-я минуты), впервые отличившийся за красно-белых и сделавший первый дубль на уровне взрослой команды, а также Квинси Промес (90). У гостей забивали Денис Попович (70) и Михал Дюриш (71).

Дебютный матч за «Спартак» провел защитник Георгий Тигиев, перешедший в клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно из махачкалинского «Анжи». Впервые с 22 октября прошлого года на поле вышел другой защитник красно-белых итальянец Сальваторе Боккетти. Вышел в стартовом составе и бразильский нападающий Луис Адриано, который, как сообщалось ранее, готовился к матчу по индивидуальной программе.

«Оренбург» смог отличиться в выездной игре чемпионата впервые за шесть матчей. До встречи со «Спартаком» команда Роберта Евдокимова забивала в гостях в матче 13-го тура с «Краснодаром» (3:3), который прошел 6 ноября.

Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России. Всего в активе московской команды 421 победа в российском первенстве.

«Спартак», лидирующий в турнирной таблице, набрал 48 очков. «Оренбург» идет на 14-й строчке, имея в активе 16 баллов. В следующем туре «Оренбург» 10 апреля сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». Днем ранее «Спартак» проведет гостевой матч против «Уфы».

3.04.2017 19:30 Зрители 25694 основной раунд: 21-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:2 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберт Евдокимов
Голы
34′ Роман Зобнин (Л. Фернанду) 47
58′ Роман Зобнин (Дж. Ананидзе, К. Промес) 47
90+5′ Квинси Промес (А. Ещенко, Р. Зобнин) 10
32 Денис Попович 70′
16 Михал Дюриш 71′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 18
Квинси Промес 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
56′ Георгий Тигиев 17
Андрей Ещенко 38
39′ 52′ Александр Самедов 19
Денис Глушаков 8
75′ Джано Ананидзе 7
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
50 Станислав Драгун 63′
32 Денис Попович
48 Максим Григорьев 88′
9 Владимир Парняков
5 Роман Воробьев 90′
45 Элгуджа Лобжанидзе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
16 Фолы 20
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Тренер «Оренбурга» Евдокимов назвал ужасом поведение болельщиков «Спартака»

Тренер «Оренбурга» Евдокимов назвал ужасом поведение болельщиков «Спартака»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» ужасно вели себя во время матча чемпионата России по футболу с «Оренбургом», но понять их можно. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов.
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