«Спартак» победил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

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Голы в составе хозяев забил 23-летний полузащитник Роман Зобнин (34-я и 58-я минуты), впервые отличившийся за красно-белых и сделавший первый дубль на уровне взрослой команды, а также Квинси Промес (90). У гостей забивали Денис Попович (70) и Михал Дюриш (71).

Дебютный матч за «Спартак» провел защитник Георгий Тигиев, перешедший в клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно из махачкалинского «Анжи». Впервые с 22 октября прошлого года на поле вышел другой защитник красно-белых итальянец Сальваторе Боккетти. Вышел в стартовом составе и бразильский нападающий Луис Адриано, который, как сообщалось ранее, готовился к матчу по индивидуальной программе.

«Оренбург» смог отличиться в выездной игре чемпионата впервые за шесть матчей. До встречи со «Спартаком» команда Роберта Евдокимова забивала в гостях в матче 13-го тура с «Краснодаром» (3:3), который прошел 6 ноября.

Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России. Всего в активе московской команды 421 победа в российском первенстве.

«Спартак», лидирующий в турнирной таблице, набрал 48 очков. «Оренбург» идет на 14-й строчке, имея в активе 16 баллов. В следующем туре «Оренбург» 10 апреля сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». Днем ранее «Спартак» проведет гостевой матч против «Уфы».