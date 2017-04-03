Болельщики ФК «Спартак» почтили память жертв теракта в Петербурге в матче с «Оренбургом»

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Встреча, которая проходит на стадионе «Открытие-Арена», началась с минуты молчания. В память о жертвах трагедии болельщики красно-белых отказались от визуальной поддержки команды, а также провели первые пять минут игры в тишине.

Болельщики «Спартака» также вывесили растяжку с надписью «Безмерная боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим». Игроки обеих команд вышли на матч с траурными повязками.