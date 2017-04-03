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3 апреля 2017, 19:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Болельщики ФК «Спартак» почтили память жертв теракта в Петербурге в матче с «Оренбургом»

Обновлено: 20:54
Тема: Теракт в петербургском метро

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге во время матча 21-го тура чемпионата страны с «Оренбургом». Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Болельщики ФК Спартак почтили память жертв теракта в Петербурге в матче с Оренбургом - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

Встреча, которая проходит на стадионе «Открытие-Арена», началась с минуты молчания. В память о жертвах трагедии болельщики красно-белых отказались от визуальной поддержки команды, а также провели первые пять минут игры в тишине.

Болельщики «Спартака» также вывесили растяжку с надписью «Безмерная боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим». Игроки обеих команд вышли на матч с траурными повязками.

Взрыв на перегоне между станциями метро Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел в 14:40 по московскому времени. По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, пострадали 37 человек, еще 10 погибли (семеро погибли на месте, один раненый скончался по дороге в госпиталь, еще двое — уже в больницах).

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