Болельщики ФК «Спартак» почтили память жертв теракта в Петербурге в матче с «Оренбургом»
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» почтили память жертв теракта в
Санкт-Петербурге во время матча 21-го тура чемпионата страны с «Оренбургом». Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча, которая проходит на стадионе «Открытие-Арена», началась с минуты молчания. В память о жертвах трагедии болельщики
Болельщики «Спартака» также вывесили растяжку с надписью «Безмерная боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим». Игроки обеих команд вышли на матч с траурными повязками.
Взрыв на перегоне между станциями метро
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