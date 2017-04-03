«Ростов» — «Краснодар»: Смолов сыграет с первых минут
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с «Ростовом». Форвард Фёдор Смолов, оправившийся от травмы, сыграет с первых минут.
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«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Синицын, Налдо, Торбинский, Петров, Жигулёв, Шишкин, Подберёзкин, Жоаозиньо, Быстров, Лаборде, Вандерсон, Комличенко.
Встреча начнётся в 19:30 мск.
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