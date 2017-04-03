Матчи 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.