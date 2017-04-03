Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29299711/
3 апреля 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» — «Краснодар»: Смолов сыграет с первых минут

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с «Ростовом». Форвард Фёдор Смолов, оправившийся от травмы, сыграет с первых минут.

Краснодар объявил стартовый состав на матч 21-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Ростовом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Синицын, Налдо, Торбинский, Петров, Жигулёв, Шишкин, Подберёзкин, Жоаозиньо, Быстров, Лаборде, Вандерсон, Комличенко.

Встреча начнётся в 19:30 мск.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!