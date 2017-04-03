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3 апреля 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тарханов: Павлюченко пока не готов провести весь матч на поле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко пока не готов провести на поле все 90 минут. Такое мнение высказал главный тренер «Урала» Александр Тарханов во время открытой тренировки клуба в преддверии матча полуфинала Кубка России против казанского «Рубина».

«Роман Павлюченко — мастер, и он еще поможет команде. Но на данный момент он не сможет 90 минут выполнять ту работу, которая требуется сейчас от нападающего. На данном этапе еще нет стопроцентной готовности, потому что он практически месяц пропустил из-за травмы», — сказал Тарханов.

Сам нападающий отметил, что чувствует себя хорошо. «Настроение хорошее, боевое, нас ждет полуфинал, да и последнюю игру мы выиграли. Состояние нормальное, и физически чувствую себя хорошо, поэтому, если честно, я готов играть и 90 минут, если надо, а это уже тренеру решать, кто и сколько будет играть», — подчеркнул Павлюченко.

Павлюченко перешел в «Урал» перед началом текущего сезона, подписав контракт на один год, он провел 17 игр за екатеринбургский клуб, забил в них три мяча и выполнил одну голевую передачу. Игрок является обладаем бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Рубин» состоится в четверг, 6 апреля, в Екатеринбурге.

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