Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших. Заключительные встречи 21-го тура чемпионата страны в Москве и Ростове-на-Дону начнутся в понедельник, 3 апреля, в одно и то же время — 19:30.