Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания
Матчи 21-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших. Заключительные встречи 21-го тура чемпионата страны в Москве и
Ранее в понедельник в метро
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