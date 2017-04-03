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3 апреля 2017, 17:34 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Матчи 21-го тура Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> Спартак — Оренбург и Ростов — Краснодар начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. <span class=error>РФПЛ</span> выразила соболезнования родным и близким погибших. Встречи 21 тура чемпионата страны в Москве и <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> состоятся 3 апреля в 19:30. Увеличить
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© РИА "Новости"

РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших. Заключительные встречи 21-го тура чемпионата страны в Москве и Ростове-на-Дону начнутся в понедельник, 3 апреля, в одно и то же время — 19:30.

Ранее в понедельник в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сообщалось о 10 погибших и не менее 20 пострадавших. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал взрыв террористическим актом.

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