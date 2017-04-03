Анатолий Бышовец: «Спартаку» с «Оренбургом» будет непросто

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«Крайне непростой будет матч для “Спартака”, — цитирует Бышовца сайт “Рейтинг букмекеров”. — Крайне непростой. С одной стороны, на команду будет давить необходимость побеждать. Потому как ближайшие преследователи, ЦСКА и “Зенит”, свои матчи тура уже выиграли. С другой, у “Спартака” будет крайне неприятный по футбольному соперник».

По мнению специалиста, «Оренбург» — команда организованная: «Ее игроки умеют за счет отлаженных игровых связей компенсировать разницу в классе. Также, “Оренбург”, рискну предположить, в общем и целом устроит и ничья в гостевой встрече со столь серьезным соперником. А это значит, что “Спартаку” с первых минут придется столкнуться с эшелонированной обороной».

«Сумеют ли спартаковцы с ней справиться? Все-таки думаю, что сумеют. Даю такой прогноз, основываясь вот на какой тенденции. В этом сезоне «Спартак» крайне уверенно играет на своем стадионе. Если не ошибаюсь, поражение от «Уфы» стало единственной потерей очков «красно-белыми» на «Открытие Арене», — заключил Бышовец.

В ростовском матче эксперт видит потенциальные сложности у гостей: «У “Краснодара” сейчас имеются определенные проблемы во всех линиях. Пропускают краснодарцы практически в каждом матче. Это должно насторожить тренерский штаб. В линии атаки также не все хорошо. Имеется зависимость от определенных игроков, того же Смолова».

Что касается «Ростова», то, по мнению. Бышовца, эта команда впервые с середины прошлого лета играет без двойной нагрузки: «Учитывая, что в этом клубе имеются проблемы с глубиной резерва, переход на график с одним матчем в неделю определенно должен придать свежести “Ростову”. При таких раскладах даже ничья для “Краснодара” будет в целом успехом».