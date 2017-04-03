Болельщиков «Ростова» попросили отказаться от баннеров на матче с «Краснодаром»
Директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов рассказал, что меры безопасности на матче «Ростов» — «Краснодар» в связи с событиями в
Санкт-Петербурге будут ужесточены.
3 апреля на станциях метро
«Мы ужесточим сегодня меры безопасности в связи с событиями в
Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с “Краснодаром”. Никаких баннеров с поддержкой или
Матчи «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания.
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