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3 апреля 2017, 17:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщиков «Ростова» попросили отказаться от баннеров на матче с «Краснодаром»

Директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов рассказал, что меры безопасности на матче «Ростов» — «Краснодар» в связи с событиями в Санкт-Петербурге будут ужесточены.

3 апреля на станциях метро Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Также болельщиков «Ростова» попросили отказаться от баннеров на матче с «Краснодаром».

«Мы ужесточим сегодня меры безопасности в связи с событиями в Санкт-Петербурге. Довели до всего личного состава информацию. Увеличим количество людей, которые будут обеспечивать безопасность на стадионе. Всё несколько раз перепроверим. Досмотровые мероприятия будут усилены. Сейчас в ближайшее время будет развод полиции, сотрудников ЧОПа, на котором ещё раз проинформируем всех.

Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с “Краснодаром”. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Матчи «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания.

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Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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