3 апреля на станциях метро Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Также болельщиков «Ростова» попросили отказаться от баннеров на матче с «Краснодаром».



«Мы ужесточим сегодня меры безопасности в связи с событиями в Санкт-Петербурге. Довели до всего личного состава информацию. Увеличим количество людей, которые будут обеспечивать безопасность на стадионе. Всё несколько раз перепроверим. Досмотровые мероприятия будут усилены. Сейчас в ближайшее время будет развод полиции, сотрудников ЧОПа, на котором ещё раз проинформируем всех.



Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с “Краснодаром”. Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



Матчи «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания.