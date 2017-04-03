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3 апреля 2017, 16:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Фратрия» откажется от визуальной поддержки «Спартака» из-за взрывов в метро

«Фратрия», болельщицкое объединение «Спартака», выступило с заявлением, в котором сообщило об отказе всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче красно-белых из-за событий в Санкт-Петербурге.

3 апреля «Спартак» в домашней встрече примет «Оренбург» в рамках 21-го тура РФПЛ.

Сегодня на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремели взрывы. По предварительным данным СМИ, при взрывах погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

«В связи с трагическими событиями в петербургском метро мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче “Спартак” — “Оренбург”. Первые 5 минут мы проведем в тишине. Просьба каждому из пришедших на стадион отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших в этой трагедии…», — говорится на сайте «Фратрии».

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