«Фратрия» откажется от визуальной поддержки «Спартака» из-за взрывов в метро
«Фратрия», болельщицкое объединение «Спартака», выступило с заявлением, в котором сообщило об отказе всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче
красно-белых из-за событий в Санкт-Петербурге.
3 апреля «Спартак» в домашней встрече примет «Оренбург» в рамках 21-го тура РФПЛ.
Сегодня на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремели взрывы. По предварительным данным СМИ, при взрывах погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в
«В связи с трагическими событиями в петербургском метро мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче “Спартак” — “Оренбург”. Первые 5 минут мы проведем в тишине. Просьба каждому из пришедших на стадион отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших в этой трагедии…», — говорится на сайте «Фратрии».
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