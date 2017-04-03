«Зенит» выразил соболезнования в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга
«Зенит» выразил соболезнования в связи со случившемся в метро
Санкт-Петербурга.
Сегодня на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремели взрывы.
По предварительным данным СМИ, при взрывах погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в
«Зенит» выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро, — говорится в официальном «твиттере» петербургского клуба.
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