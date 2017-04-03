«Зенит» выразил соболезнования в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга

Сегодня на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремели взрывы.



По предварительным данным СМИ, при взрывах погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро, — говорится в официальном «твиттере» петербургского клуба.