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3 апреля 2017, 16:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» выразил соболезнования в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга

«Зенит» выразил соболезнования в связи со случившемся в метро Санкт-Петербурга.

Сегодня на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремели взрывы.

По предварительным данным СМИ, при взрывах погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро, — говорится в официальном «твиттере» петербургского клуба.

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