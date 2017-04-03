Контрольно-дисциплинарный комитет РФС ждет указаний Мутко по поводу Дзюбы

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в центр общественного внимания, благодаря своим высказываниям после игры 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги с «Рубином». В послематчевом интервью форвард вступился за своего коллегу Александра Кокорина и выразил негодование критикой футболиста со стороны болельщиков.

«Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист и демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны, потому что многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом или кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива.

Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь.

Поэтому классный гол Данни с Кокориным разыграли, — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

Напомним, что в последнее время на Кокорина обрушился град критических стрел, как за качество игры футболиста, так и за поведение вне поля, включая недавнюю историю с грубым нарушением правил дорожного движения.

Член исполкома Российского футбольного союза и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев уже подверг критике высказывания Дзюбы.

«А вы знаете, Дзюба в чем-то прав! У нас в стране кого не спроси, все разбираются в политике и футболе!

Однако противопоставить мнению «толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване» нечего. Игры-то Дзюба не показывает!

Я понимаю, если бы наша сборная занимала лидирующее место в мировом рейтинге и на ура обыгрывала такие сборные, как Кот-д’Ивуар, Гану. А сегодня получается так, что эти толстопузые мужички правы. Артем всегда должен помнить о том, что однажды Андрей Аршавин за подобные высказывания в адрес болельщиков поплатился местом в сборной. Причем это даже было неофициальным заявлением, а фразой, сказанной где-то у лифта в гостинице. Не буду сейчас рассуждать о том, кто от этого выиграл, так как считаю, что сборная от такого решения тогда только проиграла. Но факт остается фактом — нужно быть более сдержанным. Однако я понимаю Дзюбу. Видимо, его уже достала критика относительно его игры и сборной в целом. Единственный способ ее прекратить — начать играть, — приводит слова Лебедева «Чемпионат.com».

Дзюба пропустил товарищеские игры сборной России против Кот-д’Ивуара и Бельгии, сославшись на травму.

Правда, в первом же матче РФПЛ после недельного перерыва вышел в основном составе на игру с «Рубином» и стал автором одного из забитых мячей. Другой гол случился благодаря комбинации Кокорина и Мигеля Данни, ставшего его автором.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Семен Андреев заявил, что КДК готов рассмотреть слова игрока, но после указаний президента РФС Виталия Мутко.

Напомним, что Аршавин стал автором крупного скандала на чемпионате Европы 2012 года, где российская команда вылетела из группы, заняв третье место. Тогда после поражения от сборной Греции в любительский кадр попало его высказывание во время общения с болельщиками: «То, что мы не оправдали ваши ожидания — это не наши проблемы. Это ваши проблемы».

Примечательно, что после этих слов экс-капитан национальной команды сыграл за Россию лишь в одном матче.

Не так давно еще один футболист «Зенита» Юрий Жирков раскритиковал болельщиков после поражения России от Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:2. После встречи ветеран команды болезненно отреагировал на неодобрительный свист зрителей, недовольных качеством игры сборной.

«Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. Такие, значит, у нас болельщики»,

— сказал футболист после матча.

После 21-го тура РФПЛ «Зенит» располагается на третьем месте и делит очки с московским ЦСКА, уступая армейцам по дополнительным показателям. Дзюба сыграл в 18 матчах и забил девять мячей, располагаясь на второй позиции в списке бомбардиров чемпионата. Кокорин после 21 встречи имеет на своем счету три гола.