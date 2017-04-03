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3 апреля 2017, 15:05 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кудряшов: ФК «Ростов» имеет шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и сыграть в ЛЕ

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» имеют все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы, считает защитник ростовчан Федор Кудряшов.

«Ростов» с 30 очками после 20 туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В понедельник ростовчане примут «Краснодар», который набрал на три балла больше и располагается на четвертом месте, дающее право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Пора решать задачи в чемпионате, у нас есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы, — цитирует Кудряшова официальный сайт “Ростова”. — Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с “Краснодаром” не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы».

«Ростов» в текущем сезоне Лиги Европы на стадии 1/8 финала уступил по сумме двух встреч английскому «Манчестер Юнайтед».

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