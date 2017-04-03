«И рассеет серых туч войска?» Для «Спартака» наступает «месяц истины»
«Спартак» ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли
красно-белые для чемпионства.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионом страны, будь то Советский Союз или Россия, «Спартак» зимовал, и не раз. Лидером незавершённого сезона — никогда прежде. Оттого и эмоции в отпуске испытывал противоречивые: к обоснованной гордости от пройденного отрезка пути примешивалась естественная тревога за оставшийся.
Причин для беспокойства у
Опасения поклонников клуба были не напрасными. Нет, ничего непоправимого ещё не стряслось. «Спартак» недурно возобновил турнир, но плотность наверху таблицы тур от тура повышается. Если после первого этапа преимущество девятикратных над «Зенитом» исчислялось пятью очками, а над ЦСКА — восемью, то по итогам игрового воскресенья от этого задела остались крохи — три пункта от одних и столько же от других. Такой дефицит одной победой ликвидируется.
Да, в загашнике у «Спартака» лишний матч, но его ещё выиграть надо, конвертировать виртуальные очки в реальные. Вот он и наступил, пресловутый момент истины. Для Карреры и его парней он растянется на целый месяц. Апрель покажет, насколько крепка нервная система и прочен внутренний стержень у претендента. Заодно тактическую гибкость проверит, способность быть разным в зависимости от обстоятельств.
Месячник хронического стресса у лидера стартует сегодня. Не глядите сквозь скептически прищуренный глаз на дебютантский статус и аутсайдерскую позицию «Оренбурга». Как раз турнирная неустроенность противника делает его многократно опаснее для фаворита — сама жизнь заставляет зубами вгрызаться в очки на любом поле. Премьера на роскошной тушинской арене, не сомневаюсь, приумножит силы гостя. И, возможно, не только она…
В течение недели спартаковцам надлежит сломить не одну — целых две дружественные прямому конкуренту структуры. «Оренбург» — тот и вовсе, считай, дальняя родня «Зениту». По «отцовской» линии. А в «Уфе» теперь бывший футболист/тренер питерского клуба верховодит. И тому, и другому, наверное, будет приятно оказать небольшую услугу
Впрочем, это цветочки — ягодки поспеют во второй половине апреля. Вот где у «Спартака» зубодробительная полоса препятствий намечается — априори тяжелейший кусок чемпионата! Мало того что верстальщики календаря спрессовали четыре тура в неполные две недели — они ниспослали на
В 23-й игровой день на «Открытие Арену» явится «Зенит», не уступающий «Спартаку» с 2013 года. Явится с абсолютно прозрачным намерением — одёрнуть пылкого неприятеля. В 24-м москвичей ждут в
На фоне апрельской запарки майский график
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До её завершения считать «Спартак» фаворитом сезона рано. А самому «Спартаку» ещё и опасно.
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