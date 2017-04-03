Футболист «Локомотива» Амир Натхо пропустит еще минимум на три недели

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму колена игрок получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2) 17 марта.

«Ориентировочно весь апрель он будет заниматься индивидуально, три недели минимум. Так говорят врачи, если нормально пойдет восстановление, вернется в общую группу», — сказал отец.

Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Последней командой полузащитника до «Локомотива» был «Краснодар».