Футболист «Локомотива» Амир Натхо пропустит еще минимум на три недели
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Амир Натхо будет восстанавливаться от травмы и заниматься по индивидуальной программе минимум три недели. Об этом ТАСС сообщил отец 20-летнего футболиста Адам Натхо.
20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму колена игрок получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2) 17 марта.
«Ориентировочно весь апрель он будет заниматься индивидуально, три недели минимум. Так говорят врачи, если нормально пойдет восстановление, вернется в общую группу», — сказал отец.
Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Последней командой полузащитника до «Локомотива» был «Краснодар».
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