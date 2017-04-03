Мутко: РФС поддерживает самостоятельность РФПЛ, но итоговые решения оставит за собой

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В январе стало известно, что РФС передаст РФПЛ права на проведение чемпионата страны еще на четыре года — до конца сезона-2021/22. В субботу, 8 апреля, пройдет конференция РФС.

«РФС произвел полную децентрализацию, и как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав. Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но какие-то итоговые утверждения РФС оставит за собой», — заявил Мутко.

РФПЛ была образована в 2001 году.