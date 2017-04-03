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3 апреля 2017, 14:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: РФС поддерживает самостоятельность РФПЛ, но итоговые решения оставит за собой

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) полностью поддерживает Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) в вопросе самостоятельного развития, однако ключевые решения оставит за собой. Об этом ТАСС заявил вие-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В январе стало известно что РФС передаст РФПЛ права на проведение чемпионата страны еще на четыре года — до конца сезона-2021/22. Увеличить
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В январе стало известно, что РФС передаст РФПЛ права на проведение чемпионата страны еще на четыре года — до конца сезона-2021/22. В субботу, 8 апреля, пройдет конференция РФС.

«РФС произвел полную децентрализацию, и как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав. Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но какие-то итоговые утверждения РФС оставит за собой», — заявил Мутко.

РФПЛ была образована в 2001 году.
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