Мутко: РФС поддерживает самостоятельность РФПЛ, но итоговые решения оставит за собой
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) полностью поддерживает Российскую футбольную
премьер-лигу (РФПЛ) в вопросе самостоятельного развития, однако ключевые решения оставит за собой. Об этом ТАСС заявил вие-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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Видимо, что-то случилось...
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В январе стало известно, что РФС передаст РФПЛ права на проведение чемпионата страны еще на четыре года — до конца сезона-2021/22. В субботу, 8 апреля, пройдет конференция РФС.
«РФС произвел полную децентрализацию, и как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав. Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но
РФПЛ была образована в 2001 году.
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