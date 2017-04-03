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3 апреля 2017, 13:59 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

«Спартак» отсудил у бразильского «Атлетико Минейро» около €1 млн за Кариоку

«Спартак» отсудил у бразильского клуба «Атлетико Минейро» около €1 млн за бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоку, сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к московской команде.

Спартак отсудил у бразильского клуба Атлетико Минейро около €1 млн за бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоку сообщил Газете.Ru источник близкий к московской команде. Увеличить
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В 2014 году 28-летний хавбек перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а уже спустя год состоялся и полномасштабный переход игрока в коллектив из Белу-Оризонти.

Источник отметил, что «Атлетико» не хотел платить деньги за трансфер футболиста, но в итоге в результате обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) в отношении «Минейро» было вынесено решении о взыскании с клуба задолженности.

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