«Спартак» отсудил у бразильского «Атлетико Минейро» около €1 млн за Кариоку

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В 2014 году 28-летний хавбек перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, а уже спустя год состоялся и полномасштабный переход игрока в коллектив из Белу-Оризонти.

Источник отметил, что «Атлетико» не хотел платить деньги за трансфер футболиста, но в итоге в результате обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) в отношении «Минейро» было вынесено решении о взыскании с клуба задолженности.